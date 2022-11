Holanda e Países Baixos são a mesma coisa? Entenda a diferença entre os dois

Publicidade

Eles têm como capital Amsterdã. São mundialmente lembrados pelos campos de tulipas, moinhos de vento e canais que cortam cidades. No futebol, são conhecidos como laranja mecânica ― e reconhecidos por revelarem craques como Cruyff, Van Basten, Neeskens e Robben. Mas afinal de contas, os Países Baixos e a Holanda são a mesma coisa?

A resposta para essa pergunta é sim e não. Por séculos, o governo utilizou as duas nomenclaturas indiferentemente para designar o país em documentos oficiais, mas isso mudou em 2020, quando comunicações oficiais passaram a aceitar apenas a nomenclatura Países Baixos (the Netherlands).

Campo de tulipas em Lisse, na província da Holanda do Sul, nos Países Baixos. Foto: Ilvy Njiokiktjien/The New York Times - 10/04/2020

Além da questão linguística, há também uma questão geográfica. Os Países Baixos ― que, como vimos, é Holanda pela nomenclatura mais conhecida ― consistem em 12 províncias, duas das quais - Noord (Norte) Holland e Zuid (Sul) Holland - formam a região conhecida como Holanda. Ou seja, além de um nome que designou o país por ano, Holanda também nomeia uma região e duas províncias.

A associação do país à região pode ser explicada por fatores econômicos e políticos. Nas províncias da Holanda estão localizados alguns dos pontos mais simbólicos do país ― como a capital Amsterdã, a cidade de Haia (do famoso Tribunal Internacional), o porto de Roterdã e o viveiro de flores de Keukenhof, um dos mais famosos do mundo. A região também é a mais rica do país.

Em 2020, a decisão do governo de promover a nomenclatura Países Baixos passou por uma tentativa de desassociar o entendimento de que o país se reduz apenas à região da Holanda, prestigiando as demais províncias.

Na época, o governo holandês trabalhou para a mudança do nome para melhorar a imagem do país “diante da crescente competição internacional”. Uma pesquisa divulgada no período apontou que muitas pessoas não sabiam o que são os Países Baixos ou tinham uma percepção ultrapassada do país./ Com NYT