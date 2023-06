Holanda vai distribuir protetores solares gratuitos para combater níveis recordes de câncer de pele

THE GUARDIAN - Os cidadãos da Holanda vão passar a receber protetores solares gratuitos durante o verão por meio de uma iniciativa do governo para combater os níveis recordes de câncer de pele no país.

Dispensadores de protetores solares serão disponibilizados neste verão em escolas, universidades, festivais, parques, instalações esportivas e espaços públicos abertos em todo o país.

O objetivo desta iniciativa, de acordo com o governo, é ampliar o acesso à proteção solar para toda a população, independentemente do custo do produto.

Banhistas em Bloemendaal aan Zee, Holanda. Foto: KOEN VAN WEEL / EFE

As autoridades holandesas esperam que a campanha transforme o ato de aplicar protetor solar em um hábito cotidiano.

A campanha foi lançada no final de semana em um festival na cidade de Breda, de acordo com a emissora pública NOS.

O hospital Venlo-Venray, próximo à fronteira com a Alemanha, está trabalhando com operadoras estaduais de seguros de saúde para financiar o fornecimento de protetor solar em vários municípios e em 120 escolas de ensino fundamental.

Continua após a publicidade

De acordo com a NOS, um porta-voz da instituição disse que um dos médicos especialistas na área da pele teve a ideia de converter os dispensadores criados para fornecer desinfetante para as mãos durante a pandemia em recipientes para o protetor solar.

As autoridades médicas relataram um aumento recorde nos casos de câncer de pele nos últimos anos. O protetor solar é considerado a melhor proteção contra a doença, e na Holanda os especialistas passaram a aconselhar que as crianças apliquem o protetor desde cedo para que a prática se torne tão habitual quanto escovar os dentes.

“Fica um pouco caro, mas levamos muito em conta a saúde das pessoas”, disse Jacco Knape, da cidade litorânea de Katwijk. “Vemos regularmente pessoas aproveitando o sol, mas negligenciando a proteção e, devido ao fato de Katwijk receber uma quantidade de sol acima da média, isso não é bom”, afirmou ele.

Em toda a Europa, as taxas de câncer de pele têm aumentado nas últimas duas décadas. Na Alemanha, de acordo com o Departamento Federal de Estatística, em 2021 o número de mortes por câncer de pele aumentou 55% em relação a 2001.

Especialistas afirmam que uma redução no número de casos de câncer de pele poderia reduzir consideravelmente os custos com a saúde.

Temperaturas altas fora de época foram registradas em áreas do centro da Europa no último final de semana, e espera-se que continuem nas próximas semanas.

A Polônia, a França e a Alemanha estão registrando algumas das temperaturas mais altas, enquanto os países nórdicos e mediterrâneos estão mais frios do que o normal para essa época do ano.