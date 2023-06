Homem de 90 anos é condenado à prisão perpétua por assassinatos ocorridos há quatro décadas

Um homem de 90 anos foi condenado à prisão perpétua pelo tribunal distrital da cidade de Firozabad, na Índia, pelo assassinato de 10 pessoas em um crime ocorrido há 42 anos. O condenado, Ganga Dayal, que também foi multado em ₹ 55.000 (cerca de R$ 3.275), é o único sobrevivente entre os autores do massacre que que chocou o país. As informações são da BBC.

Os assassinatos ocorreram no dia 30 de dezembro de 1981, na vila de Sadhupur, no norte do estado de Uttar Pradesh. Um grupo de atiradores, incluindo Dayal, que é da casta Yadav, invadiu a comunidade Dalit e atirou contra diversas pessoas, deixando dez mortos, inclusive crianças de 8 e 10 anos. Uma das razões apontadas para o crime foi a piora na relação entre as comunidades depois que alguns dalits reclamaram sobre uma loja de rações de propriedade de um membro da casta Yadav.

Totalizando mais de quatro décadas entre os assassinatos e o julgamento, 9 dos 10 acusados morreram ao longo do tempo, assim como testemunhas de acusação e de defesa. À BBC, familiares das vítimas se disseram felizes por finalmente conseguirem justiça, mas que ela “não chegou na hora certa”, afirmando que a decisão do tribunal levou muito tempo para ser tomada.

O advogado Rajeev Upadhyay, que representou o governo no tribunal, para a BBC, alegou que a demora da resolução do caso se deveu ao fato de que, na época do crime, a vila Sadhupur, onde a tragédia ocorreu, integrava um distrito chamado Mainpuri e, em 1989, tornou-se parte do distrito de Firozabad. Nessa transição, os arquivos do crime foram esquecidos. Em 2021, finalmente, as audiências tiveram início.