Homem é morto por policiais ao abrir fogo em área próxima ao consulado israelense em Munique

Segundo informações do ministro do Interior do estado da Baviera, Joachim Hermann, à imprensa local, o homem atirou várias vezes antes de ser morto pelas forças de segurança, as autoridades acreditam que o ato pode estar ligado à proximidade do consulado e do Museu.

O incidente ocorreu no aniversário do ataque de 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, no qual terroristas palestinos do Setembro Negro assassinaram 11 atletas israelenses.