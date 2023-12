A polícia da cidade de Buenos Aires prendeu nesta terça-feira, 12, o suspeito de jogar uma garrafa no novo presidente da Argentina, Javier Milei, enquanto este estava em um carro conversível em direção à Casa Rosada após tomar posse, informaram as autoridades locais.

“A Polícia da Cidade acaba de prender o suposto agressor do presidente Javier Milei. Ela já está à disposição da Justiça”, afirmou o chefe da segurança municipal, Waldo Wolf, em um comunicado.





O homem, identificado como Gastón Ariel Mercanzini, foi acusado de ter atirado uma garrafa no presidente, que estava em um carro conversível com a irmã, Karina Milei, no domingo, 10. A comitiva do governante deixava o Congresso, onde ele havia tomado posse pouco antes, rumo à sede presidencial da Casa Rosada no desfile oficial pelas ruas.

A imprensa local divulgou imagens de um vídeo de segurança que supostamente mostrava Mercanzini lançando uma garrafa, que passou a poucos centímetros de Milei e atingiu um de seus seguranças.





Continua após a publicidade

Gaston Ariel Mercanzini foi detido em Buenos Aires, acusado de jogar uma garrafa contra o presidente da Argentina, Javier Milei. Foto: Pablo ANELI/ TELAM/AFP

A Justiça federal ordenou a captura do homem de 51 anos, que a mídia associa a grupos de oposição. “Eu não queria machucar ninguém”, afirmou o suposto agressor enquanto os policiais o levavam algemado para um carro da polícia.

Também na Argentina, em 2022, quando ainda era vice-presidente, Cristina Kirchner sofreu um ataque fracassado fora de sua casa em Buenos Aires. Um homem que se passou por apoiador e que esperava para cumprimentá-la apontou uma arma para sua cabeça, mas o dispositivo não disparou./AFP.