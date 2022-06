Homem armado é preso após ameaçar matar ministro da Suprema Corte dos EUA

Um homem da Califórnia, carregando pelo menos uma arma e uma faca, foi detido pela polícia perto da casa do ministro da Suprema Corte americana Brett Kavanaugh, em Maryland, no outro extremo dos Estados Unidos. O homem teria admitido aos policiais que queria matar o juiz, segundo pessoas familiarizadas com a investigação.

O homem, descrito como tendo cerca de 20 anos, foi encontrado carregando pelo menos uma arma e algumas ferramentas comumente utilizadas em roubos, disseram fontes ouvidas pelo The Washington Post sob condição de anonimato para discutir a investigação em andamento. De acordo com uma porta-voz da Suprema Corte, a prisão ocorreu por volta das 01h50 (02h50 em Brasília).

“Por volta da 01h50 de hoje, um homem foi preso perto da residência do ministro Kavanaugh. O homem estava armado e fez ameaças contra o magistrado”, disse a porta-voz da Suprema Corte, Patricia McCabe. “Ele foi transportado para o 2º Distrito da Polícia do Condado de Montgomery.”

Policiais guardam a casa do juiz da Suprema Corte dos EUA, Brett Kavanaugh, em 18 de maio, após a divulgação de parecer que derrubaria a decisão Roe v Wade. Foto: Bonnie Cash / AFP

A polícia aparentemente foi notificada de que a pessoa poderia representar uma ameaça à justiça, mas não ficou imediatamente claro quem forneceu a pista inicial, disseram as fontes ouvidas pelo The Post. O homem aparentemente não conseguiu chegar à propriedade de Kavanaugh no condado de Montgomery, sendo parado em uma rua próxima.

Duas pessoas familiarizadas com a investigação disseram que as evidências iniciais indicam que o homem estava irritado com o rascunho de um parecer vazado da Suprema Corte, sinalizando que o tribunal está se preparando para derrubar Roe. v. Wade, a decisão de 49 anos que garantiu em todo o país o direito constitucional ao aborto. Ele também estava irritado com uma recente onda de tiroteios em massa no país.

A porta-voz da Suprema Corte confirmou a prisão e que o homem havia proferido ameaças contra o ministro, mas não especificou se suas motivações tinham relação com o caso Roe v. Wade.

Os arredores da casa de Kavanaugh se converteram em um palco de manifestações nas últimas semanas, desde o vazamento do parecer favorável à suspender a decisão sobre o aborto legal. Nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, o magistrado é um dos juízes que se mostrou favorável à abolição do direito.

O prédio da Suprema Corte foi cercado por altas cercas pretas desde o vazamento do documento, que desencadeou protestos em Washington e outras cidades por defensores do direito ao aborto./ WPOST, EFE, AP e REUTERS