Homem bate carro nos portões de Downing Street, onde mora e trabalha primeiro-ministro britânico

Um homem foi preso após colidir com um carro nos portões de Downing Street, no centro de Londres, nesta quinta-feira, 24. O espaço é onde estão estão a casa e os escritórios do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. O primeiro-ministro estava no local no momento da colisão, mas de acordo com a polícia metropolitana não houve relato de feridos.

A ação desencadeou uma rápida resposta de segurança. A polícia metropolitana disse que o homem foi preso por suspeita de danos criminais e direção perigosa, mas ainda não está provado que o acidente foi intencional. A polícia disse que está trabalhando para apurar as circunstâncias.

Imagens de vídeo postadas nas redes sociais mostraram um carro branco indo direto para os portões em baixa velocidade em Whitehall, a principal via do distrito governamental de Londres. Imagens filmadas logo depois mostraram um carro com o porta-malas aberto contra os altos portões de metal, enquanto policiais inspecionavam o veículo.

Oficiais da polícia revistam porta-malas de carro que colidiu com os portões de Downing Street, em Londres, onde o primeiro-ministro mora e trabalha Foto: REUTERS/Henry Nicholls

“Ouvi um estrondo, olhei para cima e vi muitos policiais com armas de choque gritando com o homem”, disse a testemunha Simon Parry, 44 anos. “Muitos veículos da polícia chegaram muito rapidamente e foram muito rápidos para evacuar a área.” A BBC mostrou uma foto de policiais conduzindo um homem com as mãos algemadas nas costas.

Oficiais isolaram Whitehall após o acidente, mas as barreiras foram levantadas em meia hora, permitindo que as pessoas voltassem ao local, que normalmente está repleta de funcionários públicos e turistas. O acesso do público à rua é restrito e os portões são protegidos o tempo todo por policiais armados.

Região do acidente, sempre movimentada por funcionários públicos e turistas, foi isolada após a batida, mas barreiras logo foram levantadas Foto: AP Photo/Alastair Grant

O episódio acontece na mesma semana que os Estados Unidos registraram uma tentativa de ataque em Washington. Um homem foi preso na noite de segunda-feira, 22, após colidir com um caminhão em uma barreira de segurança em um parque em frente à Casa Branca. Os agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos acreditam que a batida tenha sido intencional./AFP