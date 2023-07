Homem que desapareceu em 2015, quando era adolescente, é encontrado vivo no Texas

Um homem do Texas que desapareceu quando adolescente depois de ser visto pela última vez passeando com seus cachorros em Houston, em 2015, foi encontrado vivo, disseram sua família e a polícia na segunda-feira, 3. A polícia e os bombeiros encontraram Rudolph “Rudy” Farias IV, agora com 25 anos, por volta das 22h, na quinta-feira, 29, depois de um chamado sobre uma pessoa caída no chão em frente a uma igreja na cidade de Houston, disse o porta-voz da polícia, John Cannon.

Não se sabe imediatamente onde Farias esteve nos últimos oito anos, disse Cannon. Os investigadores da polícia ainda não o interrogaram, pois ele continua internado. “O que sabemos é que um bom samaritano o localizou inconsciente e imediatamente ligou para a polícia e para o 911 [o número da polícia local]. Meu filho Rudy está recebendo os cuidados de que precisa para superar seu trauma, mas, neste momento, ele não fala e não pode se comunicar conosco”, disse Janie Santana, mãe de Farias, em um comunicado.

Em uma publicação no Twitter na tarde de segunda-feira, a polícia de Houston disse que planeja falar com Farias e sua família na quarta-feira, 5. A notícia de que ele havia sido encontrado foi relatada pela primeira vez em um tweet no domingo, 2, pelo Texas Center for the Missing, que estava cuidando das comunicações públicas em nome da família de Farias.

“Sabemos que quando um ente querido desaparece, este é o dia que todas as famílias esperam e sonham – reunificação. Agradecemos que Rudy tenha sido encontrado e recebido os cuidados de que precisa”, disse o centro em comunicado na segunda-feira. Farias tinha 17 anos quando foi dado como desaparecido em 6 de março de 2015, após levar seus dois cachorros para passear perto de sua casa. Os cães foram encontrados mais tarde. A polícia de Houston, junto com a Texas Equusearch, uma equipe civil de busca e recuperação, procurou por Farias, mas não encontrou sinais dele.

Quando Farias desapareceu, a Texas Equusearch relatou que ele sofria de depressão e ansiedade e que ele poderia estar desorientado por não estar tomando a medicação. Farias também tinha asma e mancava um pouco por causa de uma lesão na perna direita. “Segundo a mãe, ele é muito cauteloso com estranhos”, Texas Equusearch disse em 2015.

Cannon disse que a família de Farias relatou aos investigadores da polícia que o viram em setembro de 2018, vivendo atrás da casa de um parente. Os investigadores da polícia acompanharam o avistamento de 2018 e foram até a casa desse parente. Mas “eles não conseguiram localizá-lo”, disse Cannon. Como a polícia não conseguiu encontrar Farias após o avistamento de 2018, a investigação permaneceu aberta como um caso de pessoa desaparecida, disse Cannon.

Cartaz de pessoa desaparecida mostra Rudolph "Rudy" Farias. Ele desapareceu quando adolescente em 2015 e foi encontrado vivo depois de um chamado sobre uma pessoa caída em frente a uma igreja. Foto: TexasEquuSearch/Cortesía del Houston Chronicle vía AP

Possíveis avistamentos como o que a polícia de Houston acompanhou em 2018 eram comuns no caso, disse Martin Renteria, um investigador particular do Checkmate Investigative Field Services no subúrbio de Houston que havia sido contratado pela mãe de Farias alguns meses após o desaparecimento de Farias. Renteria recordou pelo menos uma dúzia desses relatórios que não revelaram nada.

“Depois de alguns anos... finalmente tivemos que desistir disso”, disse Renteria na segunda-feira. Ele acrescentou ainda que considerou que Farias, que se tornou adulto no período em que esteve desaparecido, podia ter fugido e não quis ser encontrado. A mãe de Farias e outros membros da família não estavam disponíveis para comentar na segunda-feira. “Pedimos privacidade durante este período difícil, mas compartilharemos mais detalhes enquanto Rudy continua a se recuperar”, disse ela em seu comunicado./AP