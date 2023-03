Homem é preso após tentar embarcar com explosivo em aeroporto dos EUA

Um homem de 40 anos foi preso nesta semana pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) depois de tentar carregar explosivos em uma mala que despachou para um voo doméstico no Aeroporto Internacional de Lehigh Valley, na Pensilvânia, informaram as autoridades americanas nessa quarta-feira.

O explosivo foi descoberto na segunda-feira pelos agentes da Transportation Security Administration (TSA) depois que a bagagem do homem disparou um alarme no aeroporto. “O dispositivo foi detectado durante uma verificação de rotina da bagagem de porão”, disse a TSA em um comunicado.

Suspeito de despachar bagagem com explosivos, Mark Muffley caminha no Aeroporto Internacional de Lehigh Valley, na Pensilvânia, EUA. Foto: Reprodução de vídeo/FBI/Via Reuters

O suspeito, identificado como Mark Muffley, planejava pegar um avião para Orlando, na Flórida, mas deixou o aeroporto após ser chamado pelo escritório de segurança. Horas depois, ainda na segunda-feira, ele foi preso em sua casa.

Durante a inspeção no aeroporto, os agentes encontraram dentro da mala um objeto circular de “três polegadas” (7cm) de diâmetro escondido no forro. Ao examinar o dispositivo, a Polícia Federal determinou que se tratava de um explosivo em pó, semelhante ao usado em fogos de artifício, de acordo com a denúncia judicial. O objeto tinha dois tipos de pavio acoplados, um para agir em curto e outro para fazê-lo de forma retardada.

O suspeito, identificado como Mark Muffley, planejava pegar um avião para Orlando, na Flórida, mas deixou o aeroporto após ser chamado pelo escritório de segurança. Foto: Reprodução de vídeo/FBI/Via Reuters

Também na bagagem havia butano, um gás combustível, um isqueiro, duas tomadas elétricas coladas, uma furadeira sem fio e um tubo com resíduo de pó branco, disse o FBI.

Agora, o americano, que continua preso, enfrenta duas acusações de tentativa de contrabandear explosivos para um avião, o que pode levar a uma pena de pelo menos 10 anos de prisão. /AFP e EFE