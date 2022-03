Homem é preso em Lviv, na Ucrânia, por suspeita de espionagem, diz governador

O governador da região de Lviv, na Ucrânia, informou que um homem foi preso por suspeita de espionagem no local onde aconteceu um dos dois ataques com mísseis que atingiram a cidade neste sábado, 26. Maksim Kozitski afirmou que a polícia descobriu que o homem havia gravado a trajetória do míssil indo em direção ao alvo.

A polícia também encontrou fotos de postos de controle da região no telefone do homem. Segundo Kozitski, as fotos tinham sido enviadas a dois números de telefone russos.

Pessoas observam fumaça subindo atrás de prédios após explosões em Lviv, na Ucrânia, ocorridas neste sábado, 26. Cinco pessoas morreram vítimas do ataque Foto: Nariman El-Mofty / AP

Os mísseis atingiram um depósito de petróleo e uma instalação industrial não especificada, causando ferimentos em pelo menos cinco pessoas.

O ataque ocorreu no momento em que o presidente americano, Joe Biden, visitou a Varsóvia, na Polônia, encerrando uma visita à Europa destinada a reforçar a unidade da Otan diante da guerra. Biden disse que os Estados Unidos tratam seu dever de defender os aliados da Otan como “uma obrigação sagrada”. Lviv fica a apenas 72 quilômetros da fronteira polonesa.

Em 18 de março, mísseis atingiram uma fábrica que conserta aviões de guerra, perto do aeroporto da cidade, mas Lviv foi poupada dos ataques aéreos e mísseis que atingiram outros lugares da Ucrânia. Cerca de 400 mil pessoas saíram de suas cidades para ficarem na região de Lviv, incluindo grande parte das embaixadas. /AP, NYT