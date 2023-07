Homem que foi encontrado depois de 8 anos desaparecido sempre esteve na casa da mãe, diz polícia

O caso de um homem do Texas que foi dado como desaparecido quando adolescente, em 2015, e encontrado vivo na semana passada tomou um rumo inesperado na quinta-feira, 6, quando a polícia revelou que tudo era uma farsa. O homem, na verdade, permaneceu desaparecido somente por um dia, mas ele e sua família mantiveram a mentira por 8 anos, usando nomes falsos.

Os promotores não apresentaram nenhuma acusação contra Janie Santana e seu filho, Rodolfo “Rudy” Farias IV, mas a investigação continua, segundo os detetives da polícia de Houston. Eles deram poucos detalhes sobre onde acreditam que o caso pode levar.

A família de Santana disse que suspeitava que Farias não estava sumido e culpou a mãe, Janie, por tê-lo afastado deles todos esses anos. “Estamos chateados porque (as autoridades) não vão fazer nada”, disse Pauline Sanchez Rodriguez, tia de Farias, enquanto ela e outros membros da família estavam do lado de fora da sede da polícia de Houston.

Santana não retornou ligações para responder a comentários na quinta-feira. O anúncio veio uma semana depois que a polícia disse ter encontrado Farias após receber uma ligação sobre uma pessoa caída no chão em frente a uma igreja no sudeste de Houston.

As autoridades não haviam dito anteriormente onde ele passou os últimos oito anos desde que foi dado como desaparecido, quando era um jovem de 17 anos e levou seus dois cachorros para passear perto de sua casa e nunca mais voltou. Agora com 25 anos, ele foi hospitalizado depois que a polícia o encontrou na semana passada, e os detetives entrevistaram ele e sua mãe na quarta-feira, 5.

As autoridades concluíram que Farias voltou para casa um dia depois de seu desaparecimento, mas “a mãe, Janie, continuou a enganar a polícia ao insistir que Rudy ainda estava desaparecido”, disse o tenente Christopher Zamora durante uma entrevista coletiva. Durante os últimos oito anos, Farias e sua mãe tiveram várias interações com os policiais, disse a polícia. “Durante esses contatos, foram dados nomes e datas de nascimento fictícios – enganando os policiais – e Rudy continuaria desaparecido”, disse Zamora.

Depois que Farias foi dado como desaparecido, a polícia de Houston e o Texas Equusearch, uma equipe civil de busca por pessoas que sumiram, procuraram por ele sem sucesso, embora seus cães tenham sido encontrados posteriormente. Nos anos seguintes, houve vários avistamentos possíveis de Farias, segundo um investigador particular contratado por Santana alguns meses depois de seu desaparecimento.

Casa de Rudy Farias, em Houston, no Texas. Ele foi dado como desaparecido em 2015, mas de acordo com a polícia ele voltou para casa no dia seguinte, embora mãe tenha mantido a mentira. Foto: Brett Coomer/Houston Chronicle via AP

Eles incluíram um avistamento em 2018 ao qual a polícia respondeu, mas a investigação permaneceu aberta como um caso de pessoa desaparecida. Pauline Rodriguez, a tia de Farias, disse que sua falecida mãe, Rosa Sosa Rodriguez, estava morando com a mãe do homem e vivia dizendo a parentes que ele estava morando na casa com eles. “Minha mãe sempre me dizia: ‘Rudy está aqui ... Ele está lá. Ele está naquela sala’”, disse Rodriguez. “E Janie disse: ‘Não, ela está mentindo, ela está perdendo o controle.’”

O tenente Zamora disse que a mãe, Janie, afirmou que a pessoa que quem amigos e familiares estavam vendo não era Farias, mas o seu sobrinho. Familiares também acusaram a mulher de não se importar com os membros da família.

Os registros do tribunal mostram que ela usou pelo menos três nomes diferentes e foi acusada de maltratar a mãe enquanto viviam juntas. Em uma disputa judicial de 2020 sobre a guarda de sua mãe, as irmãs de Janie a acusaram de forçá-la a morar em uma casa que tinha “urina e fezes de animais por toda parte” e causar-lhe “feridas significativas” porque ela “não tinha cama e dormia no sofá”.

Tia de Rudy Farias, Sylvia Sanchez Lopez, mostra imagem que a polícia de Houston a enviou mostrando Farias, enquanto ela conversava com a mídia. Foto: Brett Coomer/Houston Chronicle via AP

Em uma declaração de 2011 arquivada em um processo judicial, o casamento dela foi declarado “nulo e sem efeito” porque um juiz concluiu que ela era casada com outro homem na época. Na ocasião, sua irmã Pauline, disse que sua irmã “sempre foi uma mentirosa patológica. Ela mente sobre tudo”.

Pauline disse que ela e outros membros da família ainda não falaram com Farias e continuam preocupados com ele. “Eu só quero ele seguro”, disse Sylvia Sanchez Lopez, outra tia de Farias. Mas Zamora, da Unidade de Pessoas Desaparecidas do departamento de polícia, disse Farias estava seguro e havia decidido ficar “com a mãe por opção”.

Depois que a polícia anunciou que Farias foi encontrado, a mãe divulgou um comunicado dizendo que ele “está recebendo os cuidados de que precisa para superar seu trauma, mas, neste momento, ele não fala e não consegue se comunicar conosco”. Ela também pediu privacidade.

O chefe de polícia Troy Finner se recusou a responder a perguntas sobre a saúde mental de Farias ou sua mãe e não quis dizer o que poderia ter motivado suas ações. Ele disse que a polícia está “bem no começo” da investigação sobre o que aconteceu. A polícia também disse que os patrulheiros responderam a uma chamada de roubo na noite de quarta-feira na casa da família e que agora faz parte de sua investigação./AP