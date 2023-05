Homem abre porta de avião durante voo e é preso na Coreia do Sul

Um passageiro foi preso na Coreia do Sul após abrir a porta de saída de emergência durante um voo de avião, causando uma explosão de ar dentro da cabine. Doze pessoas tiveram ferimentos leves, e o avião conseguiu pousar com segurança.

Avião da Asiana Airlines estacionado após uma das portas do avião ter sido aberta repentinamente por passageiro antes do posuo Foto: Yun Kwanshick/Yonhap via AP

O incidente aconteceu em um voo comercial da companhia Asiana que ligava a ilha de Jeju com o aeroporto de Daegu, com 194 passageiros a bordo. O voo decolou às 11h49 (horário local) e, segundo testemunhos de passageiros recolhidos pela agência de notícias Yonhap, a porta abriu repentinamente às 12h45, cerca de cinco minutos antes do horário programado de pouso.





Com o efeito provocado pela entrada de ar, alguns passageiros sentiram fortes dores de ouvido e 12 pessoas foram levadas para hospitais para tratamento, segundo o Ministério dos Transportes, devido a problemas respiratórios, todos casos não graves, e outros sintomas mais leves.

A pessoa que supostamente abriu a porta era um passageiro de 30 anos que foi detido e está sendo investigado. Sua identidade não foi revelada, assim como a motivação para o ato. O avião conseguiu pousar com a porta aberta e ninguém se feriu ou caiu do avião durante o pouso. A imprensa local relata que alguns tripulantes de cabine pediram ajuda aos passageiros para evitar que a porta fosse aberta.

Os passageiros descreveram “cenas de pânico” a bordo do avião quando a corrente começou a romper a cabine, sacodindo o interior da nave e fazendo com que muitas crianças a bordo chorassem. Cerca de 50 alunos do ensino fundamental e médio viajavam no avião com o objetivo de participar de uma competição esportiva em Ulsan, 60 quilômetros a leste de Daegu.

Equipes de resgate transportam um passageiro em uma maca para ambulância no Aeroporto Internacional de Daegu, após homem abrir a porta em um voo da Asiana Airlines Foto: Corpo de Bombeiros de Daegu/Newsis via AP

A lei coreana proíbe os passageiros de manusear as portas de saída e outros equipamentos a bordo e prevê penas de até 10 anos de prisão./AP e EFE