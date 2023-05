Homem que abriu a porta de avião durante voo na Coreia do Sul disse que se sentia ‘sufocado’

O homem que abriu a porta de emergência de um avião da companhia Asiana Airlines minutos antes do pouso alegou que se sentiu desconfortável no voo e queria sair rapidamente, informou a polícia sul-coreana. O avião transportava 194 passageiros em um trajeto doméstico entre a ilha de Jeju e Daegu, na Coreia do Sul, quando o homem abriu a porta do avião a 200 metros do solo.

O homem de aproximadamente 30 anos, que não teve a identidade revelada, foi levado para o interrogatório pela polícia local e, inicialmente, se recusou a falar, mas acabou explicando às autoridades que estava sob estresse depois de perder seu emprego recentemente. “Sentia que o voo demorou mais do que deveria e ele se sentiu sufocado na cabine”, disse à AFP um oficial de Daegu. “Ele queria sair rapidamente.”

O passageiro, que está detido, pode pegar até 10 anos de prisão por violar as leis de segurança em aviação da Coreia do Sul. Um vídeo feito por um passageiro de dentro da cabine mostra o vento que entra com força pela porta aberta, podendo ouvir gritos de pânico de alguns passageiros. Várias pessoas foram levados ao hospital depois de sentir dificuldade para respirar, mas nenhum ferimento grave ou dano à saúde foram registrados, segundo o Ministério de Transporte da Coreia do Sul.

Imagens feitas no Aeroporto Internacional de Daegu na Coreia do Sul, mostram policiais à paisana prendendo o passageiro após abrir a porta de emergência de avião da Asiana Airlines durante o voo. Foto: Yun Kwan-shick/Yonhap via AP

“Foi um caos, com as pessoas perto da porta parecendo desmaiar uma a uma e os comissários de bordo chamando os médicos a bordo”, relata um passageiro de 44 anos para a agência de notícias Yonhap. ”Pensamos que o avião estava explodindo. Eu pensei que iria morrer”, disse.

Um funcionário do Ministério de Transporte disse à AFP que foi o “primeiro incidente deste tipo” que ele teve conhecimento na história da aviação sul-coreana./AFP e EFE