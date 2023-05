Homem que bateu carro no portão de Downing Street volta a ser preso 2 dias depois, em outro caso

O homem que foi detido após bater com o carro nos portões de Downing Street, onde o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, mora e trabalha, foi solto pela polícia, mas logo voltou a ser preso por outra acusação. Segundo a polícia de Londres, ele foi indiciado por fazer “imagens indecentes” de crianças.

Seth Kneller, de 43 anos, foi preso na quinta-feira, 25, sob as acusações de “condução perigosa” e ”danos criminais”, depois que seu Kia bateu no portão de acesso da Downing Street, no centro de Londres.

Embora tenha sido solto, enquanto era feita uma investigação mais aprofundada sobre o episódio, ele foi acusado paralelamente de “fazer imagens indecentes de crianças”, disse a polícia.

A batida em frente à casa oficial do primeiro-ministro desencadeou uma intensa resposta de segurança no momento do incidente, mas autoridades disseram que, possivelmente, o caso não estava relacionado a terrorismo. Não houve relato de feridos.

Guincho retirou carro depois que ele colidiu com os portões de Downing Street em Londres, quinta-feira, 25 Foto: Lucy North/PA via AP

Kneller compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster neste sábado, 27. Ele foi mantido sob custódia e comparecerá ao tribunal da coroa de Southwark em 23 de junho, segundo o The Guardian./AP e EFE

