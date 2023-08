A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou no sábado, 5, um jovem marinheiro que estava desaparecido há mais de um dia e foi encontrado vivo a quase 20 km da costa da Flórida, dentro de um pequeno barco de pouco mais de três metros, que estava quase submerso. Ele havia sido visto pela última vez com o seu barco na madrugada de sexta-feira, 4, no Lighthouse Park, saindo para uma pescaria.

As buscas por Charles Gregory, de 25 anos, começaram na noite de sexta-feira, quando sua família procurou a polícia para relatar que ele não havia voltado à costa. No momento do resgate, o barco estava parcialmente submerso a 19 quilômetros da costa da Flórida, perto de St. Augustine, de acordo com um comunicado divulgado pela Guarda Costeira (USCG). Apesar da forte onda de calor que está atingindo a península da Flórida, “nenhum problema médico foi relatado” após o resgate de Gregory, detalha a nota.

O Departamento de Polícia e outras agências parceiras usaram uma aeronave HC-130 Hercules, um helicóptero MH-60 Jayhawk e dois barcos de resposta rápida para procurar o homem desaparecido no oceano Atlântico. Na manhã de sábado, a tripulação do Hercules viu Gregory sentado em seu pequeno barco parcialmente submerso, disse a agência federal junto com a publicação de um vídeo onde o jovem é visto à deriva.

Segundo a CNN, o barco naufragou após a maré subir rapidamente e uma onda atingir a embarcação. Ao jornal, o pai de Charles, Raymond Gregory, disse que o jovem “lutou para permanecer vivo” sob o sol escaldante de verão da Flórida enquanto se agarrava ao barco parcialmente submerso, sofrendo picadas de águas-vivas e avistando tubarões. Ele relatou à família que perdeu o colete salva-vidas e o celular. “Ele estava morrendo de medo”, disse Raymond para a CNN. “Ele disse que teve mais conversas com Deus nessas 30 horas do que em toda a sua vida.”/Com EFE.