Mais tarde naquele mesmo ano, mais decisões judiciais fictícias geradas por IA foram citadas em documentos legais apresentados pelos advogados de Michael Cohen, ex-advogado pessoal do ex-presidente Donald Trump. Cohen assumiu a culpa, dizendo que não sabia que a ferramenta do Google que estava usando para pesquisar questões jurídicas também era capaz de gerar as chamadas “alucinações de IA”.

Esses foram erros, mas a Suprema Corte do Arizona começou intencionalmente, no mês passado, a usar dois avatares gerados por IA — semelhantes ao que Dewald usou em Nova York — para resumir decisões judiciais ao público. No site do tribunal, os avatares, chamados “Daniel” e “Victoria”, dizem estar ali “para compartilhar as notícias do tribunal”. / AP