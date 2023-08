Homenagens a vítimas da ditadura aparecem vandalizadas na Argentina

ESPECIAL PARA O ESTADÃO, DE BUENOS AIRES - Em meio as eleições primárias, que definem os candidatos que concorrerão às eleições presidenciais de outubro na Argentina, placas em homenagem a mortos pela última ditadura do país (1976-1983) apareceram pichadas, com os dizeres “terroristas”, “assassinos”, “não foram 30 mil” e alusões ao pré-candidato ultradireitista à presidência, Javier Milei.

As placas com nomes de vítimas da ditadura pichadas estão diante de três colégios da cidade de Buenos Aires. Em um deles, na Escola de Comércio Carlos Pellegrini, no bairro da Recoleta, estudantes fizeram um ato de repúdio ao vandalismo e limparam as placas que listam os professores e alunos da instituição assassinados pela ditadura.

“Esse é um ato de violência simbólica que expressa ódio e que nega aquilo pelo que tanto lutamos: conviver democraticamente e enaltecer antes de tudo o respeito pelos direitos humanos. Neste ano, completam-se 40 anos de democracia ininterrupta, e essas placas são nossa memória das vítimas de um Estado terrorista, que sempre formaram parte dessa nossa escola”, disse a reitora do colégio, Ana Barral.

A fotógrafa Silvana Colombo, irmã de um morto pela ditadura militar na Argentina, participa de limpeza das pichações nos nomes das vítimas em Buenos Aires Foto: Luciana Taddeo / Estadão

Instaladas em calçadas ao redor da cidade de Buenos Aires desde 2005, essas placas são iniciativa da agrupação argentina “Bairros pela Memória e Justiça” para homenagear vítimas pelas mãos da ditadura que, segundo organizações de direitos humanos, deixou cerca de 30 mil mortos e desaparecidos. Elas são colocadas diante de locais em que essas pessoas estudavam, trabalhavam, moravam ou foram sequestradas por agentes da repressão.

Presente no ato de repúdio e limpeza, a fotógrafa Silvana Colombo, de 55 anos, soube da pichação por grupos de whatsapp. Entre os nomes das placas vandalizadas está o de seu irmão Sergio, sequestrado pela ditadura quando tinha apenas 19 anos. Ex-estudante do Pellegrini, ele era ativista estudantil e fazia faculdade de medicina na época. Silvana tinha apenas 9 anos quando o irmão desapareceu.”

Já vi pichações assim em placas, mas hoje foi uma ação coordenada, porque aconteceu em 3 colégios ao mesmo tempo”, diz ao Estadão, afirmando não ter certeza de que as pichações tenham sido feitas por seguidores de Milei, pré-candidato à presidência que questiona que 30 mil pessoas tenham desaparecido nos anos de chumbo da Argentina e que é mencionado nas pichações com “Milei 2023″. “Mas pelo jeito que os seguidores dele se comportam nas redes sociais, não acharia estranho se tivessem. Sempre que posto alguma foto de direitos humanos no meu perfil, aparecem automaticamente várias respostas de trolls. Eles estão organizados”, garante.

Também presente no ato, Sabrina Melo Bolke, de 34 anos, afirma que o negacionismo contra os crimes perpetrados pela ditadura sempre existiu, mas que seus adeptos estão encorajados por terem “uma expressão política que os representa”. “Nunca houve um partido que os represente tão claramente como hoje, então hoje temos uma situação em que é possível votar em ideias negacionistas de maneira democrática”, diz ela, que teve o pai e o avô presos pela ditadura, e o padrinho da mãe assassinado, e integra a associação H.I.J.O.S, organização conformada por filhos de desaparecidos pela ditadura.

Placas com nomes de vítimas da ditadura militar na Argentina amanheceram pichadas em Buenos Aires no dia das primárias: negacionistas dizem que não houve 30 mil mortos pelo governo militar Foto: Luciana Taddeo / Estadão

“A avançada negacionista tem a ver justamente com terem hoje uma expressão política na qual eles podem votar. Concretamente, Milei é uma expressão que negou a existência dos 30 mil desaparecidos e dos netos restituídos [pelas Avós da Praça de Maio]”, diz ela, lembrando que há duas semanas as avós encontraram o neto 133 dos cerca de 500 que foram sequestrados quando bebês pela ditadura e entregues a outras famílias ou apropriados pelos próprios militares. “Vamos combater o negacionismo com memória”, prometeu ela em discurso no ato, que reuniu centenas de estudantes do colégio.

Pré-candidato à presidência Javier Milei vota em primárias na Argentina, 13 de agosto de 2023. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP

No passado, em um evento na província de Tucumán, onde se aliou com o candidato a governador Ricardo Bussi, filho de Antonio Bussi, ex-general condenado a prisão perpétua por crimes na ditadura, Milei questionou o número de vítimas da ditadura defendido pelas organizações de direitos humanos do país. “Que a esquerda tenha conseguido impor na batalha cultural esse tipo de questões não quer dizer que seja verdade. Você pode me mostrar a lista completa dos 30 mil desaparecidos?”, perguntou ele.

A vice da chapa do candidato de ultradireita, a advogada Victoria Villarruel, neta e filha de militares, preside o Centro de Estudos Legais sobre o Terrorismo e suas Vítimas. O site destaca que o vice-presidente da associação, Isaac Barrios, é pai de uma criança assassinada pelos Montoneros, organização guerrilheira vinculada ao peronismo na década de 70, e o secretário, Sergio Renó, é filho de um policial assassinado pela mesma organização.

Javier Milei e candidata à vice-presidência Victoria Villarruel, 07 de agosto de 2023. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

A associação, fundada em 2006, se define como “uma organização não governamental dedicada a assistência das vítimas do terrorismo na Argentina” e completa “as vítimas inocentes da violência armada promovida pelo terrorismo das organizações guerrilheiras que fizeram a guerra revolucionária na Argentina não tiveram justiça, verdade, reparação e paz. Só um deliberado esquecimento, um cúmplice silêncio e injustificável abandono”.

Para a cientista política argentina Lara Goyburu, integrante da Red de Politólogas (Rede de Cientistas Políticas), o crescente negacionismo quanto aos crimes cometidos pela ditadura não é um fenômeno próprio da Argentina, mas sim global. “Na Argentina, esse negacionismo está muito ancorado em jovens bem jovens, homens, que são o votante médio do Milei, e muito distantes historicamente da época da ditadura. Por enquanto, esse negacionismo ainda é muito urbano, vemos mais em cidades como Buenos Aires e Rosário. Mas me preocupa como isso pode evoluir no futuro”, conclui.