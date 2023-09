Hotel de Lula na Índia tem diárias de até R$ 60 mil; veja fotos

O presidente brasileiro Lula da Silva, a primeira-dama Janja da Silva e a comitiva presidencial que viajaram para a Índia estão hospedados no hotel Taj Palace, em Nova Délhi, capital indiana. No local, as suítes podem chegar a custar R$ 60.629 (sem impostos) por diária.

O valor mais barato que pode ser pago é de R$ 993, de acordo com a plataforma de reservas de viagens e hospedagem Booking.com. O hotel, considerado um cinco estrelas segundo a companhia que o possui, tem quartos de 30m² a até 720 m².

O Taj Palace foi fundado em 1983 e conta com diversas facilidades, como quatro restaurantes de luxo, cada um de uma culinária diferente, um bar e um lounge específico para chás. Também possui spa, três salões de festas, área verde no entorno e uma piscina que ocupa a área externa e conta com controle de temperatura. Confira abaixo fotos do hotel.

Hotel Taj Palace, em Nova Délhi, na Índia, onde Lula está hospedado para reunião do G-20 + 8

Lula está na Índia para a reunião do G-20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Além dos encontros gerais de mandatários e seus representantes e de reuniões bilaterais, Lula também receberá em cerimônia simbólica a presidência do grupo das mãos do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

O Estadão questionou a Secretaria de Comunicação do Governo Federal (Secom) em qual suíte Lula e Janja ficaram hospedados, qual é o custo e se os recursos viriam do casal ou do governo indiano. Não houve resposta até a publicação desta reportagem.