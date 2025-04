Hungria proíbe comunidade LGBT+ de se reunir em público e reconhece só dois gêneros perante a lei

A emenda foi aprovada pelo Parlamento — onde a coalizão do governo tem ampla maioria — com 140 votos a favor e 21 contra. É a mais recente de uma série de medidas do primeiro-ministro de extrema direita para mobilizar a sua base conservadora e desviar a atenção dos problemas econômicos enquanto o país se prepara para as eleições do ano que vem.

“A rede internacional de gênero deve tirar as mãos de nossas crianças”, disse Viktor Orbán na segunda-feira. “Agora, com a mudança na América, os ventos mudaram a nosso favor”, acrescentou, referindo-se ao retorno de Donald Trump, de quem é aliado, como presidente dos Estados Unidos.