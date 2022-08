Iate de 40 metros naufraga na costa sul da Itália; veja vídeo

THE WASHINGTON POST - Um super iate afundou na costa sul da Itália no fim de semana, em um naufrágio espetacular capturado em vídeo pela guarda costeira do país. A compilação de vídeos mostra o My Saga, uma embarcação de aproximadamente 40 metros, lutando contra as ondas antes de afundar lentamente na água.

Leia também Seca de rios na Europa revela navios naufragados, relíquias e bombas da 2ª Guerra

O iate estava navegando de Gallipoli para Milazzo, na Sicília, no sábado, 20, informaram meios de comunicação locais, quando água começou a entrar na embarcação, que acabou afundando algumas horas depois, a cerca de nove milhas náuticas (16,6 km) do porto de Catanzaro.

Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022

Todos os integrantes da tripulação e passageiros foram resgatados ilesos, disse a guarda costeira no em uma publicação no Twitter. Uma investigação foi aberta para determinar o que aconteceu.

O My Saga relatou um problema no sábado, depois de zarpar de Gallipoli, na península do sudeste da Itália, de acordo com a agência de notícias Ansa. Barcos de patrulha da guarda costeira italiana em Crotone e da Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras (Frontex) foram enviados para o local.

Eles encontraram o navio enchendo de água pela popa. Cinco pessoas - quatro passageiros e um membro da tripulação - foram inicialmente resgatadas em um barco de patrulha romeno que atuava na Frontex. Eles foram então transferidos para o barco da guarda costeira italiana e levados para Catanzaro, informou a Ansa.

Continua após a publicidade

Imagem retirada de trecho de vídeo divulgado pela Guarda Costeira italiana mostra momento anterior ao naufrágio do super iate My Saga.

Enquanto isso, uma empresa de reboque foi contratada para tentar resgatar o navio. Um rebocador chegou e levou os quatro tripulantes restantes - incluindo o capitão - a bordo, antes de começar a rebocar o navio em direção a Crotone. Mas, segundo a Ansa, o mau tempo dificultou o processo, assim como a posição do iate, que estava inclinado para a água.

Eventualmente, o rebocador abandonou o iate que afundou no Golfo de Squillace.

Não é a primeira vez que um iate afundando chama a atenção na internet. Em maio, a rapper Cardi B postou imagens nas redes sociais de um iate naufragando perto de seu hotel, enquanto ela estava de férias em um local desconhecido. A artista podia ser ouvida gritando enquanto perguntava se não havia um “grande barco que pudesse salvá-lo”. Eventualmente, ela disse “tchau”, quando o iate desapareceu na água. Mais tarde, ela esclareceu que não havia ninguém a bordo.

I can’t believe I’m actually watching a yacht sink pic.twitter.com/dLL3ZJJv9R — Cardi B (@iamcardib) May 28, 2022

No mesmo mês, outro iate multimilionário, o Rendevous, afundou em Torquay Harbour, uma marina no sudoeste da Inglaterra, após um incêndio a bordo. As autoridades alertaram para a potencial poluição do ar e da água, porque o iate transportava cerca de nove toneladas de diesel.

E no início deste mês, o Aria SF, de aproximadamente 44 metros, pegou fogo na ilha de Formentera, na Espanha, em um incidente que também foi capturado em câmera e amplamente compartilhado nas mídias sociais. As pessoas a bordo foram resgatadas e ninguém ficou ferido, informou o The Guardian. O iate de cerca de US$ 23 milhões (R$ 117,5 milhões) havia acabado de ser entregue ao seu proprietário.