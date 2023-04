Idoso acusado de atirar em adolescente negro se entrega à polícia em Kansas City

Um homem branco acusado de atirar em um adolescente negro na cidade de Kansas City, no estado americano de Missouri, se entregou a polícia na terça-feira, 18. Andrew Lester, um idoso de 84 anos, é suspeito de ter ferido o adolescente Ralph Yarl, de 16 anos, com um tiro na cabeça e outro no braço após Yarl tocar a campainha de sua casa por engano na quinta-feira passada, 13.

O adolescente tinha ido buscar os irmãos gêmeos em uma festa, mas errou o endereço da residência.

Lester havia sido detido por 24 horas e liberado em seguida, para aguardar novas etapas da investigação. Porém, após ser formalmente acusado, o homem se entregou as autoridades.

Andrew Lester, homem branco de 84 anos, é acusado de atirar no adolescente negro Ralph Yarl, de 16 anos, que tocou a campainha no endereço errado Foto: Escritório do xerife do condado de Clay/ AP

O idoso foi acusado de agressão em primeiro grau, que pode levar a uma condenação de prisão perpétua, e de ação criminosa armada, punível com retenção de até 15 anos.

“Lester afirmou que abriu a porta interna e viu um homem negro de aproximadamente um metro e oitenta de altura puxando a maçaneta externa da porta de proteção. Ele afirmou acreditar que alguém estava tentando invadir a casa e atirou duas vezes poucos segundos depois de abrir a porta”, segundo o comunicado da polícia. Lester disse à polícia que estava “morrendo de medo”.

Adolescente já recebeu alta do hospital

Continua após a publicidade

Yarl já recebeu alta do hospital e está se recuperando em casa. Contudo, em entrevista a TV americana CBS, a mãe do adolescente, Cleo Nagbe, afirmou que Yarl fala pouco e chora na maior parte do tempo.

“Ele está revivendo a situação repetidamente. E isso faz com que as minhas lagrimas caiam, porque quando você vê seu filho apenas sentado e com lagrimas rolando de seus olhos constantemente, não há nada que você possa dizer a ele”, acrescentou Nagbe.

O adolescente Ralph Yarl, de 16 anos, levou dois tiros ao tocar a campainha do endereço errado Foto: Ben Crump Law / AP

Em depoimento a polícia, Yarl disse que apertou a campainha, mas não puxou a porta. O adolescente apontou que o homem atirou na cabeça dele e, depois que ele caiu no chão, atirou uma segunda vez no braço. Quando Yarl se levantou para correr, o homem disse: “Não venha aqui”, de acordo com o relatório da polícia.

No domingo, 16, diversos manifestantes marcharam até a casa do idoso, cantando “Black Lives Matter”.

O adolescente de 16 anos foi convidado a visitar a Casa Branca pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que classificou o ocorrido como mais um exemplo do fracasso do país em enfrentar a violência generalizada com armas de fogo.

A tia de Yarl, Faith Spoonmoore, contou, em uma campanha da GoFundMe, que seu sobrinho é um estudante talentoso que sonha estudar engenharia química. Até a manhã desta terça, haviam sido arrecadados mais de US$ 2,8 milhões (R$ 13,9 milhões) para Yarl.

Continua após a publicidade

Lei no Missouri permite uso de força física em caso de invasão

De acordo com uma lei do Missouri, proprietários podem usar força física para se defenderem de suspeitos de uma invasão. Contudo, o texto da legislação não admite o uso de força letal, que só poderia ser usada se o morador invadido acreditar que ele corre risco de vida.

Alguns especialistas jurídicos disseram na terça-feira que, embora Lester pudesse tentar usar essa legislação como defesa, os promotores poderiam argumentar que ele não tinha motivos razoáveis para acreditar que Yarl estava invadindo sua casa.

Porta de entrada da residência em que Ralph Yarl, adolescente de 16 anos, levou dois tiros na quinta-feira, 13, após tocar a campainha do endereço errado Foto: Charlie Riedel/ AP

Nada na lei “permite que alguém atire primeiro e pergunte depois quando uma pessoa inocentemente toca uma campainha. Isso é algo que motoristas de entrega e crianças vendendo biscoitos de escoteiras fazem diariamente”, disse Ari Freilich, advogado e diretor de política estadual do Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.

Outros casos similares

Continua após a publicidade

Na segunda-feira,17, também foram apresentadas acusações sobre um caso similar no estado de Nova York, mas a vítima dos disparos da noite de sábado, Kaylin Gillis, não sobreviveu.

A polícia do estado disse que Gillis levou um tiro fatal na noite de sábado, quando foi, juntamente com três amigos, a um endereço errado, enquanto tentava encontrar a casa de outro amigo.

O dono da casa, identificado como a pessoa que atirou, Kevin Monahan, de 65 anos, foi detido na segunda e acusado de homicídio, segundo o gabinete do xerife.AP e AFP