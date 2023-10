Igreja histórica que abrigava civis é atingida por explosão em Gaza

JERUSALÉM – A histórica Igreja de São Porfírio, a mais antiga igreja ativa de Gaza, foi atingida na noite desta quinta-feira, 19, enquanto abrigava centenas de palestinos deslocados pela guerra, de acordo com autoridades religiosas.

O número de vítimas e a extensão dos danos não ficaram imediatamente claros. O Washington Post localizou geograficamente o ataque e confirmou a localização da igreja com base em um vídeo que mostra pessoas revirando escombros de um prédio destruído. O Patriarca Grego Ortodoxo de Jerusalém culpou Israel pelo ataque.

As Forças de Defesa de Israel disseram em um comunicado enviado por e-mail que um ataque contra um centro de controle do Hamas “danificou a parede de uma igreja na área”, e que está “ciente dos relatos sobre vítimas” e analisando o incidente.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram sobreviventes revirando os escombros em busca de mais vítimas.

A estrutura original da Igreja de São Porfírio data do século V, e a estrutura atual foi construída no século XII. Localizada em um bairro histórico da cidade, ela recebeu o nome de um antigo bispo de Gaza, São Porfírio, e foi colocada onde se acredita que ele tenha morrido em 420 d.C. Caracterizada por paredes grossas e um interior ricamente decorado, a igreja é há muito tempo um local de refúgio e comunidade para seus membros, que são uma minoria religiosa na Faixa de Gaza.

Continua após a publicidade

Ibrahim Jahshan, diácono da igreja, disse ao Washington Post que centenas de cristãos desabrigados haviam se refugiado no local. As equipes de resgate ainda estavam escavando os escombros no início da sexta-feira, 20, mas Jahshan afirmou que nove pessoas morreram e mais de uma dúzia ficou ferida no ataque.

A Ordem de São Jorge, uma ordem associada da igreja, emitiu uma declaração dizendo que havia confirmado o ataque. “O arcebispo Alexios parece ter sido localizado e está vivo, mas não sabemos se ele está ferido”, declarou a Ordem de São Jorge. A explosão atingiu “dois salões da igreja onde os refugiados, incluindo crianças e bebês, estavam dormindo”.

Fifi Saba, que se mudou de Gaza para os Estados Unidos em 2003 e vive em Washington, D.C., disse em uma entrevista que tinha parentes e amigos abrigados na igreja no momento do ataque.

“Eles estão aterrorizados. Estão abalados. Não sabem o que fazer e não sabem para onde ir”, disse Saba, expressando indignação com a ideia de que mais de um milhão de civis poderiam evacuar um local tão densamente povoado e fortemente bombardeado como a Cidade de Gaza – um movimento em massa convocado por Israel na semana passada. “É impossível”, disse ela.

Sua irmã, que está em Gaza, disse a ela que seus primos, que estão na casa dos 50 anos, e seus filhos adultos estavam na igreja no momento do ataque. Dois de seus primos ficaram feridos, disse Saba, e a filha de seus amigos, que ficou presa sob os escombros, precisa de cirurgia. Ela se recusou a identificá-los para sua segurança.

Continua após a publicidade

Palestinos revistam o anexo destruído da Igreja Grego Ortodoxa de São Porfírio, a igreja mais antiga ainda em uso em Gaza, danificada num ataque à Cidade de Gaza em 20 de outubro de 2023, em meio às batalhas em curso entre Israel e o grupo terrorista Hamas Foto: DAWOOD NEMER / AFP

Saba cresceu na São Porfírio antes de se mudar para os Estados Unidos, e sua família tem laços profundos com a igreja, que remontam à época em que se tornaram refugiados durante a fundação de Israel em 1948 e o deslocamento em massa de palestinos. Quando viu imagens da igreja na TV, ela olhou atentamente para ver se o túmulo de seu avô ainda estava intacto.

São Porfírio “era a igreja do meu pai, a minha igreja, a igreja da minha sobrinha. É o patrimônio da nossa família”, disse ela. “Minhas Páscoas. Meus Natais. Tudo era na igreja.”

Descrevendo a congregação como muito unida e familiar, ela disse que não está preocupada apenas com seus parentes. “Estou preocupada com todos porque somos uma comunidade pequena”.

Detritos e escombros cobrem o chão um dia depois que a Igreja Ortodoxa Grega de Santo Porfírio, a igreja mais antiga ainda em uso em Gaza, foi danificada em um ataque à Cidade de Gaza em 20 de outubro de 2023 Foto: Dawood NEMER / AFP

Os cristãos representam cerca de 1% da população de Gaza e têm enfrentado restrições e discriminação por parte do Hamas e do governo islâmico de Gaza. Durante a guerra de 2014 em Gaza, cerca de mil muçulmanos palestinos fugiram do bombardeio israelense para a Igreja de São Porfírio, onde os túmulos foram danificados por estilhaços de um ataque próximo, informou a Reuters.

Em uma declaração no início da sexta-feira, horário local, o Patriarca de Jerusalém disse que atacar igrejas que abrigam cidadãos inocentes “não pode ser ignorado”.

Continua após a publicidade

“O Patriarca enfatiza que não abandonará seu dever religioso e humanitário, enraizado em seus valores cristãos, para fornecer tudo o que é necessário em tempos de guerra e paz.”/Washington Post