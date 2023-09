Oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky é preso por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro

KIEV - Um dos homens mais ricos da Ucrânia e proprietário de um grande grupo financeiro e industrial, o oligarca ucraniano Ihor Kolomoiskiy foi preso neste fim de semana por suspeita de fraude e de ter lavado mais de 570 bilhões de grivnas (cerca de 14,23 bilhões de euros), informou a mídia ucraniana.

Autoridades do Serviço de Segurança Ucraniano (SBU) foram à casa de Kolomoiskiy no sábado para notificá-lo da suspeita de fraude e lavagem de dinheiro.

Em particular, o Gabinete do Procurador-Geral considera provado que, entre 2013 e 2020, ele lavou mais de 570 bilhões de grivnas no exterior, usando a infraestrutura de instituições bancárias sob seu controle.

No final da tarde, o empresário compareceu ao Tribunal Distrital de Shevchenkivsky, em Kiev, onde o juiz ordenou que ele ficasse sob custódia por dois meses ou pagasse fiança.

Questionado sobre as acusações contra ele, Kolomoiskiy disse a um grupo de jornalistas que discordava “totalmente” da acusação, enquanto seus advogados anunciaram que não pagarão fiança, mas recorrerão da prisão preventiva.

Ihor Kolomoisky é um dos homens mais ricos da Ucrânia e foi aliado de Volodymyr Zelinsky até 2019 Foto: Valentyn Ogirenko, via Reuters

Em seu discurso na noite de sábado, o presidente ucraniano Volodymir Zelenski se referiu indiretamente ao caso, agradecendo às forças de segurança por sua “determinação” em levar adiante casos “que estavam parados há décadas”.

Ele disse que, após a guerra na Ucrânia, haverá “regras diferentes” com relação àqueles que “saquearam” o país e pensaram estar acima da lei.

Já em fevereiro, a casa do bilionário foi revistada como parte de uma investigação sobre suspeita de fraude em relação à Ukrnafta, a maior extratora de petróleo e gás, e à Ukrtatnafta, uma operadora de oleodutos, colocada sob controle estatal no final do ano passado.

Com interesses nos setores bancário, energético e de mídia, Kolomoiskiy foi sancionado pelos EUA por suposta corrupção durante seu período como governador da região de Dnipropetrovsk até sua remoção pelo presidente Petro Poroshenko.

O oligarca esteve amplamente envolvido na política ucraniana nas últimas décadas e se envolveu em inúmeras controvérsias e suspeitas de irregularidades de todos os tipos.

Como proprietário do grupo de mídia que exibiu a série que lançou a carreira política de Zelensky, ele foi inicialmente visto como seu padrinho nas eleições presidenciais de 2019, mas desde então eles se afastaram. / EFE