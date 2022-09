Imigrantes enviados por republicanos para Estados democratas dizem ter sido enganados

EDGARTOWN, Massachusetts - Milhares de migrantes, a maioria de origem das Américas Central e do Sul, que estão chegando aos Estados Unidos cruzando a fronteira sul com o México têm se encontrado em meio a uma disputa política entre republicanos e democratas a poucos meses das eleições de meio de mandato. Muitos estão sendo enviados de Estados como Texas, Arizona e Flórida, de liderança republicana, para Washington e Nova York, de liderança democrata, porém, relatam estarem sendo enganados para aceitarem a viagem.

Na última quarta-feira, 14, o governador da Flórida, Ron DeSantis, que é candidato a reeleição em novembro e é um dos favoritos para as primárias republicanas para presidente, custeou a ida de dois aviões com cerca de 50 imigrantes de origem venezuelana para a rica ilha de Martha’s Vineyard, em Massachusetts. Os imigrantes estavam em San Antonio, no Texas, quando aceitaram a passagem oferecida por uma mulher desconhecida. O próprio Texas, governado pelo republicano Greg Abbott, tem enviado migrantes de ônibus para próximo da cada da vice-presidente, Kamala Harris.

O venezuelano Ardenis Nazareth, 34, conta que estava em San Antonio quando foi abordado por uma mulher loira que se apresentou como Perla e ofereceu a ele e outros migrantes um voo grátis para um “santuário”, lembrou, onde havia pessoas para ajudá-los. O lugar era Massachusetts. Ele aceitou porque achava ser perto de Nova York, no entanto, ficou surpreso quando se viu em Martha’s Vineyard, uma ilha de veraneio onde Barack Obama tem casa e não há estrutura ou trabalho para acolher imigrantes, segundo autoridades locais.

Imigrantes se reúnem com seus pertences do lado de fora da Igreja Episcopal de St. Andrews, em 14 de setembro de 2022, em Martha's Vineyard Foto: Ray Ewing/Vineyard Gazette via AP

Eleições em novembro

O envio desses imigrantes já vem ocorrendo há alguns meses, mas escalou nas últimas semanas, conforme se aproximam as eleições de meio de mandato previstas para 8 de novembro. Os governadores republicanos de estados fronteiriços enviam milhares de migrantes para Nova York e Washington, argumentando que os enclaves democratas cujos líderes apoiam políticas de imigração mais liberais deveriam compartilhar a responsabilidade de cuidar deles.

A agência Reuters também ouviu imigrantes que contaram uma história semelhante a de Nazareth: que haviam sido abordados por Perla, que não forneceu mais informações como sobrenome ou afiliação a qualquer organização. Ela teria pagado a hospedagem deles em hotéis e pediu que assinassem termos de responsabilidades.

Carlos Guanaguanay, 25, disse que ele e dois amigos estavam passeando pelos corredores de um supermercado perto do abrigo em San Antonio há alguns dias quando uma mulher se aproximou deles. “Ela nos perguntou o que estávamos fazendo aqui”, lembrou ele. “Dissemos que estávamos procurando trabalho.” Três dias depois, eles estavam viajando em um ônibus com outros venezuelanos para embarcar em um voo com destino a Massachusetts.

Em Martha’s Vineyard, os moradores correram para tentar acolher as dezenas de migrantes que chegaram, oferecendo abrindo e comida. Mas as autoridades locais argumentam que não têm estrutura para recebê-los por muito tempo. A ilha, que costuma ser um destino de veraneio, tem uma grande oferta de trabalho no verão, mas isso muda no inverno que se aproxima junto com o fim do ano.

Ardenis Nazareth Cobi, um imigrante da Venezuela que estava em um voo fretado que o deixou em Martha's Vineyard, no centro de Edgartown, Massachusetts Foto: Matt Cosby/NYT

Elizabeth Folcarelli, executiva-chefe da organização sem fins lucrativos Martha’s Vineyard Community Services, estava encerrando o trabalho quando viu 48 venezuelanos com malas e mochilas se aproximarem de seu escritório. Eles carregavam pastas vermelhas com folhetos para sua organização. “Eles foram informados de que teriam um emprego e moradia”, disse Folcarelli, que descreveu a luta por abrigo como um “grande desafio”. Nem a Flórida nem o Texas responderam aos questionamentos da imprensa sobre se os imigrantes teriam sido enganados.

Nesta sexta-feira, 16, o governo de Massachusetts anunciou a transferência dos imigrantes para a Base Conjunta de Cape Cod 50. O gabinete do governador, Charlie Baker, - que é republicano - disse que a mudança será voluntária e agradeceu às autoridades locais de Martha’s Vineyard que se mobilizaram para receber os migrantes, incluindo vários menores de idade.

Na semana passada, a prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarou estado de emergência por causa dos quase 10.000 imigrantes que foram levados de ônibus do Texas para lá. Eric Adams, seu colega em Nova York, disse na quarta-feira que o sistema de abrigos da cidade estava “perto de seu ponto de ruptura”.

Embate partidário

DeSantis diz que os voos para Martha’s Vineyard fazem parte de um esforço para “transportar imigrantes ilegais para destinos santuários”. O Legislativo da Flórida destinou US$ 12 milhões para transportar “estrangeiros não autorizados” para fora do Estado. O escritório de DeSantis não respondeu a perguntas sobre onde os migrantes embarcaram nos aviões e como foram persuadidos a fazer a viagem.

Os dois ônibus de migrantes do Texas que chegaram na manhã de quinta-feira, 15, do lado de fora da residência de Kamala Harris em Washington transportavam mais de 100 migrantes da Colômbia, Cuba, Guiana, Nicarágua, Panamá e Venezuela. “O governo Biden-Harris continua ignorando e negando a crise histórica em nossa fronteira sul, que colocou em perigo e oprimiu as comunidades do Texas por quase dois anos”, disse o governador do Texas.

O governador da Flórida Ron DeSantis fala para uma multidão de apoiadores em agosto Foto: Luis Santana/Tampa Bay Times via AP

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, um democrata que brigou publicamente com DeSantis e Abbot por causa de suas políticas conservadoras, pediu na quinta-feira ao Departamento de Justiça dos EUA que investigue se o transporte de migrantes através das fronteiras estaduais como “apoios políticos” viola a lei.

“Transportar famílias, incluindo crianças, através das fronteiras estaduais sob falsos pretextos é moralmente repreensível, mas também pode ser ilegal”, escreveu Newsom em uma carta ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, que ele também postou em sua conta no Twitter. Sem mencionar DeSantis ou Abbot pelo nome, Newsom sugeriu que o governo federal poderia apresentar acusações de sequestro e “conspiração de direitos civis” porque os migrantes foram alvos por causa de sua origem nacional.

Ao contrário dos migrantes centro-americanos e mexicanos que imigram para os Estados Unidos em grande número há muito tempo, os venezuelanos são um fenômeno recente e muitas vezes não têm família ou amigos para recebê-los. A Patrulha de Fronteira dos EUA encontrou 110.467 venezuelanos ao longo da fronteira sul nos primeiros nove meses deste ano, em comparação com 47.408 em todo o ano de 2021. Eles agora representam o grupo de migrantes que mais cresce nos EUA. Dezenas de milhares embarcaram em uma perigosa rota pelo Estreito de Darién, ao longo da fronteira Colômbia-Panamá.

Depois que os migrantes em busca de asilo cruzam a fronteira EUA-México, eles passam um tempo em uma instalação de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA ao longo da fronteira até que geralmente sejam liberados nos EUA para aguardar seus casos. Os republicanos dizem que as políticas de Joe Biden incentivam a migração ilegal e encorajam os imigrantes a desaparecer no interior dos EUA, os democratas argumentam que a política da era de Donald Trump de forçar os imigrantes a esperar seus casos de asilo no México foi desumana.

Por décadas, o Congresso americano não conseguiu revisar as leis de imigração do país, que ambas as partes reconhecem estar em grande descompasso com o que está acontecendo ao longo da fronteira EUA-México. Porém, ambos os partidos discordam muito em como trabalhar a questão.

Um membro de um grupo de quase 50 migrantes da Venezuela que foram levados de avião para a ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, transporta bens doados na casa paroquial de St. Andrew em Edgartown Foto: CJ Gunther/EPA/EFE

Cálculo político

DeSantis e Abbott, no entanto, fazem um cálculo político neste momento para justificar essas ações. A imigração é uma questão poderosa para eleitores de base republicana, nacionalmente e em especial nos Estados fronteiriços como Arizona e Texas.

DeSantis tenta fazer um caminho diferente do que tomou o ex-presidente Donald Trump quando era candidato em 2016. Trump fez uso político frequente e agressivo de migrantes latinos durante sua corrida à presidência e muito tempo depois, classificando muitos deles como “criminosos” e “estupradores”.

Já DeSantis, durante meses, cortejou discretamente os doadores de Trump sob o pretexto de trazê-los para sua campanha para governador, tomando cuidado para não chamar muito atenção para que Trump não tente derrubá-lo. Além da disputa para governador, DeSantis é um dos favoritos na campanha primária do Partido Republicano para disputar a presidência em 2024, especialmente entre aqueles que não querem ver Trump como candidato novamente.

Rick Tyler, um ex-assessor da campanha presidencial do senador republicano Ted Cruz, disse que os voos para Martha’s Vineyard por DeSantis foram “talvez” uma política inteligente no contexto de uma primária republicana, mas acrescentou: “Acho cínico usar seres humanos reais como peões políticos para se posicionar em um jogo de xadrez presidencial.”

Karine Jean-Pierre, secretária de imprensa da Casa Branca, repreendeu os governadores do Texas e da Flórida por tentarem deliberadamente “criar caos e confusão” de uma maneira “desrespeitosa à humanidade”. Ela disse que a Fox News foi avisada com antecedência, enquanto a Casa Branca não./AP, EFE e NYT