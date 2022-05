Efeito de sanções contra a guerra na Ucrânia leva escassez soviética à economia russa

THE WASHINGTON POST - Atingida por sanções ocidentais, a Rússia está começando a se transformar em uma economia de segunda mão dependente de substitutos pobres, onde a escassez está despertando memórias do deserto de consumo que era a União Soviética.

Embora possa encontrar novos fornecedores para alguns bens e componentes fabricados no Ocidente em países amigos, como China e Índia, a Rússia está cada vez mais determinada a fazer o seu próprio – retornando às políticas de substituição de importações que renderam um vasto, embora globalmente não competitiva, complexo industrial antes da queda do Muro de Berlim.

Mas Moscou já está enfrentando sérios desafios.

Incapaz de garantir peças de reposição de fabricantes ocidentais de aviões, por exemplo, o setor de aviação russo está enfrentando uma crise. Cerca de 80% da frota comercial da Rússia é composta por aviões de fabricação estrangeira, predominantemente da Airbus e da Boeing, que pararam de fazer negócios com Moscou.

Pedestres passam por vitrines comerciais vazias em Moscou, em 19 de maio de 2022. Foto: EFE/EPA/YURI KOCHETKOV Foto: EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

A Ural Airlines, que tem mais de 50 aviões da Airbus, projetou que pode voar com segurança por apenas alguns meses antes de precisar começar a “canibalizar” outras aeronaves – encostando permanentemente alguns aviões para desmontá-los. A companhia aérea de baixo custo Pobeda, parte do grupo estatal Aeroflot, já reduziu sua frota de 41 para 25 aviões, usando suas aeronaves em terra para peças “canibalizadas”.

A decisão da Ericsson e da Nokia de congelar os negócios com a Rússia, entretanto, fez com que as operadoras de celular subitamente vasculhassem o mundo em busca de torres e peças usadas para manter e expandir uma rede que mais ou menos acompanhava o ritmo dos Estados Unidos e da Europa.

Até a Huawei da China parece relutante em preencher a lacuna, atrasando indefinidamente o lançamento russo da tecnologia 5G de próxima geração, um serviço que os provedores estavam testando antes da invasão da Ucrânia.

“Dentro de cinco anos, haverá uma enorme lacuna entre a Rússia e o restante do mundo no serviço de celular”, disse Grigory Bakunov, especialista em tecnologia russa.

Após a recente saída da montadora francesa Renault, a Rússia está se movendo para reiniciar a produção do Moskvich – uma marca da era soviética que faliu há duas décadas depois de não atingir os padrões de qualidade estrangeiros. Sua ressurreição, potencialmente com a ajuda chinesa, pode impulsionar a produção de alternativas domésticas ou ver uma nova geração de entulhos entupindo as estradas russas.

As interrupções no fornecimento, no entanto, atingiram não apenas as linhas de montagem que dependem de tecnologia avançada, mas também aquelas que usam materiais importados. “As sanções sobre a Federação Russa praticamente quebraram toda a logística em nosso país”, admitiu o ministro russo dos Transportes, Vitali Saveliev, durante uma visita à região russa de Astrakhan.

Sob o capuz da economia russa

O rublo se recuperou desde sua queda inicial depois que as sanções foram impostas após a invasão, em fevereiro, e os cofres do governo russo estão cheios de uma bonança da receita do petróleo. Os países europeus deram passos hesitantes em direção à promessa de reduzir a dependência do petróleo e gás da Rússia, de longe suas maiores exportações, mesmo quando Moscou aumenta as vendas para a Ásia.

O JPMorgan projetou este mês que a recessão desencadeada pelas sanções seria menos acentuada, se mais prolongada, do que havia sido previsto anteriormente. Alguns indicadores econômicos, incluindo o consumo de eletricidade, apontam para uma atividade comercial melhor do que o esperado.

Mas sob o capuz russo há uma imagem mais sombria em foco.

A Rússia nunca foi um porta-estandarte para a globalização. Em um ranking de globalização publicado no ano passado pelo Instituto Econômico Suíço KOF, a Rússia ocupa o 51º lugar – atrás de Maurício, Jordânia e Ucrânia. Após uma onda inicial de sanções ocidentais em 2014, depois que Moscou anexou a região da Crimeia, na Ucrânia, a Rússia voltou-se para dentro, buscando depender ainda mais da produção doméstica.

Um Airbus A350-900 pertencente à companhia aérea russa Aeroflot é visto no Aeroporto Internacional de Sheremetievo, nos arredores de Moscou, em 4 de março de 2020. Foto: Maxim Shemetov/Reuters Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Mas essa mudança nunca funcionou. A Rússia obteve algum sucesso na produção de alimentos, reduzindo a dependência de importações e satisfazendo mais sua demanda doméstica. Mas um relatório de 2021 do Banco Central da Rússia descobriu que 65% das empresas domésticas ainda precisavam de importações para fabricação.

As sanções agora fecharam a porta para uma ampla gama desses insumos cruciais. Embora muitos não tenham sido explicitamente banidos, sua disponibilidade desapareceu à medida que empresas estrangeiras evitam a mácula de fazer negócios na Rússia. Para os russos, a perspectiva de menor escolha do consumidor e qualidade inferior remonta a uma era tragicômica famosamente satirizada em um comercial da Wendy’s dos anos 80 que mostrava um desfile de moda soviético em que “roupa de dia”, “roupa de noite” e “roupa de banho” russos eram todos iguais: uma blusa cinza fosca.

“Especialmente para algo mais sofisticado, eles terão de confiar no que podem produzir e usarão designs ou modelos que talvez tenham 10 ou 20 anos”, disse Tomas Malmlof, cientista sênior da Agência Sueca de Pesquisa de Defesa. “A lacuna tecnológica (com o Ocidente) se tornará maior e eles não poderão rompê-la.”

As indústrias que exigem microchips e outras tecnologias avançadas de difícil aquisição têm sido as mais atingidas. “Automóveis, tanques, produtos de higiene, até papel de impressão. É aqui que você precisa de microchips, mas também de produtos químicos especializados e outras importações que a Rússia está tendo problemas para obter”, disse Anders Aslund, economista que estuda a Rússia há muito tempo.

Clientes fazem fila para usarem caixas eletrônicos do Sberbank em um shopping center de Moscou. Foto: Bloomberg photo by Andrey Rudakov/The Washington Post Foto: Bloomberg photo by Andrey Rudakov/The Washington Post

No setor de aviação, até mesmo aviões fabricados na Rússia contam com componentes críticos fabricados no Ocidente. Várias companhias aéreas russas que operam o Sukhoi Superjet 100 da Rússia informaram ao governo que não podem mais garantir a manutenção adequada de seu motor SaM146 franco-russo. Se uma solução não for encontrada rapidamente, alertaram as companhias aéreas, a maioria de suas frotas fabricadas na Rússia pode ser encostada no segundo semestre, informou a publicação diária de negócios russa RBC.

Mesmo os analistas mais otimistas dizem que pode levar pelo menos alguns anos para a Rússia desenvolver linhas de montagem de aviões comerciais feitos quase exclusivamente com componentes locais. Outros analistas projetam que pode levar muito mais tempo, se acontecer.

“Não achamos que na frente comercial seja particularmente viável para eles, no curto ou médio prazo, manter ou iniciar a fabricação de aeronaves de aviação civil doméstica competitivas”, disse um alto funcionário do governo Biden, que falou sob a condição anonimato para discutir avaliações internas.

Antes da invasão, a maior parte da frota comercial da Rússia era alugada de empresas estrangeiras: aviões que Moscou apreendeu após as sanções. A maioria dos aviões foi registrada nas Bermudas e na Irlanda. Autoridades aeronáuticas europeias expressaram preocupação com o fato de as companhias aéreas russas terem engenharia e suporte técnico limitados para manter os aviões e que os inspetores russos não possuem os conhecimentos necessários.

Alguns russos estão particularmente preocupados com o fato de Rosaviatsiya, o regulador de aviação da Rússia, ter afrouxado as regras sobre quem pode realizar manutenção de aeronaves agora que as empresas ocidentais não podem ou não estão mais dispostas a fazê-lo. A tarefa caberá às empresas locais, cuja capacidade e treinamento foram questionados pelos críticos. A Rússia está começando a emitir seus próprios certificados para aviões, que foram amplamente determinados por inspetores estrangeiros.

“O histórico de segurança da Rússia não era exemplar antes, talvez no nível da Indonésia”, disse o analista de aviação Volodmir Bilotkach. “Mas agora, voar em um avião russo está se transformando em um jogo de roleta russa.”

Escassez de álcool americano e tecido italiano

Em Moscou, os negócios continuam animados em restaurantes que temiam há alguns meses que as sanções os forçariam a fechar. É um sinal, pelo menos na capital, de que o dinheiro das exportações de petróleo e as medidas do governo para reduzir as taxas de juros e aumentar os salários e pensões atenuaram o impacto. Vários estabelecimentos procuraram adaptar-se aderindo a alimentos de origem local. Um problema maior, porém, é a bebida.

Distribuidores russos estimam que os Estados Unidos exportam cerca de 7 milhões de litros de uísque, rum, gin e bourbon para a Rússia a cada ano. Para compensar o déficit, eles estão se voltando para marcas menores e menos conhecidas.

“Mesmo que todas as outras cidades da Rússia estejam sofrendo e mal tenham pão para comer amanhã, ainda haverá dinheiro em Moscou”, disse o dono de um bar de coquetéis em Moscou, que falou sob condição de anonimato porque não foi autorizado por seus investidores a discutir assuntos de negócios. “Além disso, as pessoas parecem ter se acostumado com a situação. Meu principal problema agora é (a falta de) álcool americano.”

Onde os bens ainda estão disponíveis, eles costumam ser mais caros – o que está ajudando a alimentar a inflação a taxas mais altas do que no Ocidente – ou de qualidade inferior.

“Olha, vou ser sincero, se precisamos costurar uma roupa de alta qualidade, normalmente iríamos comprar um belo tecido italiano”, disse o dono de uma fábrica têxtil na região de Moscou, que falou sob a condição de anonimato por medo de represálias do governo. A empresa, disse ela, ainda estava trabalhando com o estoque existente de tecidos de alta qualidade, mas agora estava avaliando se deveria mudar para fazer roupas mais baratas ou simplesmente fechar depois que os estoques acabassem. “A qualidade do que está disponível na Rússia não está no mesmo nível”, disse ela.

Cliente passa por corredor de bebidas em supermercado em Moscou. Foto: Maxim Shemetov/Reuters Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Natalia, proprietária de uma empresa de logística de Moscou que se recusou a dar seu sobrenome porque teme o governo, descreveu como as sanções estavam estimulando os aumentos de preços. A proibição da União Europeia a caminhões que entram na Rússia ou na Belarus significa que as mercadorias que viajam por terra devem agora ser descarregadas na fronteira e depois carregadas em novos caminhões que podem viajar para dentro e através da Rússia. Enquanto isso, as proibições de voos fecharam uma legião de rotas aéreas.

“O que acontece? O que você acha que acontece? O preço sobe e sobe e sobe”, disse ela.

Sempre que possível, os fabricantes russos tentaram compensar as deficiências recorrendo à Turquia e aos mercados da Ásia. Mas as interrupções na cadeia de suprimentos relacionadas à pandemia prejudicaram esses esforços.

Além disso, muitas linhas de montagem russas foram projetadas usando tecnologias ou materiais europeus ou outros ocidentais. “As linhas de montagem são às vezes depende de correias transportadoras francesas ou rolamentos dos EUA e da Alemanha”, disse Natalia. “Isso não é tão fácil de mudar quanto você pensa.”

Além disso, disse ela, peças essenciais para empresas comuns, incluindo fabricantes de móveis e caixões, também foram afetadas porque seus fornecedores estrangeiros estão relutantes ou não estão dispostos a fornecer declarações de exportação certificando que essas peças não seriam usadas para fins militares.

Nos melhores casos, isso significa atrasos; o que costumava ser enviado em duas semanas agora leva seis semanas, disse ela. Mas algumas peças, como hélices de ventiladores industriais e vedações de borracha usadas por fabricantes de móveis russos, bem como indústrias de defesa russas, estavam sendo retidas indefinidamente.

“A produção não vai parar para sapatos, roupas, salsichas, esse tipo de coisa, mas vamos voltar ao que era a Rússia nos anos 60, 70, 80, onde a qualidade é pior e o preço é mais alto, quando você pode realmente obter o produto”, disse ela.

“Lembro que, se você quisesse uma cozinha, teria de ir à loja, pegar um número e ficar na fila”, continuou ela. “Mas não por horas ou dias. Você às vezes esperava meio ano por uma cozinha. Receio que esses dias estejam voltando.”