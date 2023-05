Incêndio em dormitório estudantil na Guiana mata 19 e deixa 7 gravemente feridos

Ao menos 19 pessoas morreram em um incêndio em um dormitório estudantil em Mahdia, na região central da Guiana, na madrugada desta segunda-feira, 22. O anúncio foi feito pelo governo da Guiana, que afirmou que sete crianças ficaram gravemente feridas e “diversas outras” estão hospitalizadas.

O incêndio aconteceu no dormitório feminino da Escola Secundária Mahdia. A cidade fica na região central do país, que está localizado ao norte do Brasil e faz fronteira com a Venezuela e o Suriname. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas pelo governo.

Investigadores e funcionários do governo inspecionam o dormitório escolar onde um incêndio, ainda sem causa esclarecida, matou pelo menos 20 pessoas em Mahdia. Foto: KENO GEORGE / AFP

“Este é um incidente horrível. É trágico e doloroso. Não consigo imaginar a dor neste momento dos pais, das crianças, como país… Vamos lidar com isso esta manhã e temos que apoiar juntos esta família”, disse o presidente Mohamed Irfaan, conforme comunicado divulgado à imprensa pelo governo de Guiana.

“Iniciamos serviços de resgate médico em grande escala [...], ordenei também dispositivos especiais” nos dois grandes hospitais da capital “para que todas as crianças que precisam de ajuda recebam os melhores cuidados possíveis”, acrescentou.

Uma série de esforços foi tomada para prestar apoio às vítimas e aos familiares. Um centro de emergência para examinar e transferir doentes para o Ocean View Intensive Care Hospital e Georgetown Public Hospital Corporation (GPHC) foi instalado no Aeroporto Internacional de Ogle.

Crianças feridas chegam ao aeroporto em Georgetown, Guiana, após incidente. Um centro de emergência para examinar e transferir doentes para o Ocean View Intensive Care Hospital e Georgetown Public Hospital Corporation (GPHC) foi instalado no Aeroporto Internacional de Ogle. Foto: AP Photo/Royston Drake

Além disso, cinco aviões foram enviados para Mahdia para apoiar as autoridades regionais de saúde com suprimentos médicos adicionais, pessoal médico e transporte de pessoas da cidade para Georgetown, capital do país.

“O presidente e outras autoridades apoiam os esforços desenvolvidos em Ogle (aeroporto de Georgetown) para receber pacientes em estado crítico e coordenar um plano de ação de emergência”, disse o governo, que pediu para que as pessoas “continuem orando por essas crianças, suas famílias e suas comunidades”. Pelo menos um avião com três pessoas socorridas chegou a Georgetown, segundo um jornalista da AFP.

O presidente Ali afirmou que agora serão feitos todos os esforços para contatar os pais das meninas para repassar as informações, já que eles vêm não apenas de Mahdia, mas de Campbelltown, Micobie, El Paso e várias outras aldeias da região.

Vítimas do incêndio permanecem no hospital em Mahdia. Pelo menos 20 pessoas morreram e vários ficaram gravemente feridas, além de diversas outras lesionadas. Foto: Keno George /AFP

“É um dia de luto para todos nós. Para este país, todo homem, mulher e criança, e certamente todos os pais, seus corações estarão com os pais dessas crianças. [...] E eu sei que hoje o presidente vai visitar esses pais, se reunir com as pessoas, ver o que podemos fazer e entender o que realmente aconteceu aqui ontem à noite”, acrescentou o Conselheiro de Segurança Nacional, Gerry Gouveia./AFP.