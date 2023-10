Incêndio em boate na Espanha deixa 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram num incêndio ocorrido na manhã deste domingo, 1º, num complexo de discotecas de Múrcia, no sudeste da Espanha.

Os serviços de emergência locais não excluem a possibilidade de que haja mais mortos e continuam o trabalho de busca por outras vítimas, de acordo com o prefeito da cidade, José Ballesta, e a Polícia Nacional. O incidente, que ocorreu entre 6h e 7h da manhã deste domingo, e deixou ao menos outros quatro feridos, por inalação de fumaça.

“Os especialistas da polícia científica e judicial seguiram para a boate de Múrcia em que aconteceu o incêndio para investigar as causas. Até o momento, há 11 mortes”, informou a Polícia Nacional na rede X (antigo Twitter).

Boate que pegou fogo na madrugada deste domingo, 1º, em Murcia Foto: Ayuntamiento de Murcia/AP

Até o momento não se sabe a origem do incêndio que atingiu as discotecas Teatre, Golden e La Fonda. A porta-voz da boate Teatre, María Dolores Abellán, disse à imprensa que o fogo começou na boate La Fonda, local que conta com pista de dança e restaurante, e não no Teatre, como inicialmente noticiado.

O incêndio teria se espalhado de La Fonda para os dois locais anexos.

A direção da discoteca Teatre, onde se celebravam vários aniversários neste sábado, afirmou que as suas instalações foram evacuadas devido ao incêndio e que todas mortes ocorreram na La Fonda. A Polícia Nacional confirmou esta informação ao jornal espanhol “El País”. As chamas se espalharam pelas casas noturnas da área comercial e de lazer conhecida como Las Atalayas.

Na manhã deste domingo, o prefeito da cidade, José Ballesta, informoua a morte de quatro pessoas. Depois, elevou o número de vítimas.

Segundo Ballesta, as vítimas estavam na mesma área da boate, no andar superior. Nove corpos foram retirados do estabelecimento e estão sendo identificados. Ainda há outros corpos no interior do local, que está escorado por apresentar risco de colapso. O prefeito e o presidente regional, Fernando López Miras, decretaram três dias de luto oficial após o ocorrido.

Bombeiros trabalham em boate que pegou fogo na Espanha Foto: AFP

Além das vítimas que morreram, ao menos outras quatro pessoas, duas mulheres de 22 e 25 anos e dois homens de 41 e 45 anos, receberam tratamento por terem inalado fumaça. As primeiras imagens da região mostram vários jovens nas ruas próximas às discotecas, das quais saía fumaça preta. A maioria das pessoas que estavam no estabelecimento conseguiu abandonar o local por própria conta.

Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Múrcia mostra o trabalho das equipes. Um total de 12 viaturas de bombeiros e 40 funcionários trabalharam para extinguir o incêndio.

Os serviços de emergência criaram um centro para prestar assistência, especialmente psicológica, às vítimas.