Incêndio em boate na Macedônia do Norte deixa 59 mortos e 155 feridos; veja vídeo

Pelo menos 59 pessoas morreram após um incêndio atingir uma boate localizada em Kocani, na Macedônia do Norte, na madrugada deste domingo, 16. Outras 155 pessoas ficaram feridas, sendo 18 em estado crítico.

O ministro do Interior, Panche Toshkovski, disse que o incêndio provavelmente foi causado por efeitos pirotécnicos. Vídeos da tragédia mostram o momento em que os fogos lançados do palco atingem o teto. As cenas que se seguiram foram de caos, com jovens correndo enquanto os músicos pediam para todos saíssem o mais rápido possível. Ao longo deste domingo, familiares se reuniram em frente a hospitais implorando por mais informações. Dragi Stojanov foi informado que seu filho de 21 anos, Tomce, morreu no incêndio. "Ele era meu único filho. Não quero mais viver. 150 famílias foram devastadas", disse ele.

Cerca de 1,5 mil pessoas assistiam a um show no local quando o fogo começou, por volta das 3h (23h do sábado, 15, pelo Horário de Brasília). O público, formado principalmente por jovens, assistia a uma apresentação do grupo de hip-hop DNK, muito popular no país. O fogo se espalhou rapidamente pelo telhado da boate.

Teto da boate desabou após incêndio na Macedônia. Foto: Stringer/AFP

Autoridades de saúde informaram que os feridos foram levados para hospitais em todo o país, muitos recebendo tratamento para queimaduras graves e inalação de fumaça. “Todas as nossas capacidades foram utilizadas, em um esforço máximo para salvar o maior número possível de vidas dos jovens envolvidos nesta tragédia”, disse o ministro da Saúde, Arben Taravari, visivelmente abalado.

O incêndio é a pior tragédia recente a atingir o pequeno país, com menos de 2 milhões de habitantes. A presidente Gordana Siljanovska-Davkova visitou as vítimas com queimaduras em um hospital em Escópia e conversou com pais que aguardavam do lado de fora do prédio. “É terrível. Difícil acreditar que isso aconteceu”, disse ela, com a voz embargada.

O clube, em operação há vários anos, funcionava num prédio antigo que anteriormente era um armazém de tapetes. O incêndio fez com que parte do teto desabasse.

A polícia isolou o local e prendeu um homem, mas não forneceu mais informações sobre o seu envolvimento com a tragédia. O promotor estatal Ljubco Kocevski disse que várias pessoas estavam sendo interrogadas, mas não deu detalhes, ressaltando que a causa do incêndio ainda estava sendo investigada./Com informações de AFP