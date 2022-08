Incêndio em boate na Tailândia deixa pelo menos 13 mortos e 40 feridos, diz serviço de resgate

Pelo menos 13 pessoas morreram e 40 ficaram feridas em incêndio em uma boate na Tailândia nesta quinta-feira, 4 (madrugada de sexta-feira no país), segundo o serviço de resgate do país. O incidente aconteceu no distrito Sattahip, província de Chonburi, distante 150 quilômetros a sudeste de Bangkok.

O incêndio atingiu a boate Mountain B por volta de 1h da madrugada. Os mortos, quatro mulheres e nove homens, foram encontrados principalmente perto da porta de entrada lotada e dos banheiros da boate, gravemente queimados, comunicou o serviço de resgate.

Até o momento, todas as vítimas são tailandesas. “Não há estrangeiros entre os mortos”, confirmou o tenente-coronel da polícia Boonsong Yingyong à AFP por telefone. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo após três horas de operação.

Imagens de vídeo enviadas por equipes de resgate mostraram pessoas gritando enquanto corriam da boate com suas roupas pegando fogo.

Equipes de resgate dentro da boate Mountain B após um incêndio no distrito de Sattahip, na província de Chonburi, na Tailândia. Foto: Handout/ Sawang Rojanathammasathan Rescue Foundation/ AFP





Fiscalização frágil

O incêndio chama atenção para as fracas medidas de saúde e segurança nos inúmeros bares e discotecas da Tailândia, uma preocupação há muito tempo. No réveillon de 2009, 67 pessoas ficam mortas e mais de 200 feridas em um incêndio no clube Santika.

Há dez anos, em 2012, quatro pessoas morreram em um incêndio causado por uma falha elétrica em um clube na ilha de Phuket, um dos pontos turísticos mais populares do país.. /AFP