Incêndio em fábrica na China mata uma pessoa

Pequim - Uma pessoa morreu após um incêndio em uma empresa petrolífera em Xangai, na China, neste sábado, 18. Até o momento, o incidente é de origem desconhecida. As causas estão sendo investigadas, segundo informações da emissora estatal chinesa.

O incêndio teve início na manhã do sábado por volta das 4h na unidade de etilenoglicol do Departamento Químico e Petroquímico da Sinopec.

As autoridades locais informaram que o fogo foi controlado, sob a coordenação do corpo de bombeiros por volta das 9h. A petroleira lançou um plano de emergência ambiental com o monitoramento do entorno da fábrica e áreas externas da empresa.

Em março, sete pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica de produtos químicos no norte da China. Em fevereiro, cinco pessoas perderam a vida e outras oito ficaram feridas por causa da inalação de fumos tóxicos após um acidente em uma fábrica de fibras químicos na cidade de Jilin, no nordeste do país.

Em 2019, uma explosão em uma fábrica de produtos químicos na província leste de Jiangsu deixou 78 mortos, após o que um inspeção de todas as plantas químicas do país. /EFE