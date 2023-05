Incêndio em mina de ouro no Peru causa a morte de 27 de trabalhadores

Um incêndio em uma mina de ouro no sul do Peru matou ao menos 27 trabalhadores, informou o Ministério Público peruano neste domingo, 7. O incidente, considerado uma das piores tragédias mineradoras na América Latina, foi desencadeado por um curto-circuito no túnel La Esperanza 1, uma mina legalmente operada no distrito de Yanaquihua, situada no departamento de Arequipa.

O fogo se espalhou no sábado e, somente no domingo, a polícia pôde confirmar o número de vítimas. Conforme a imprensa local de Arequipa, as vítimas teriam sido enterradas a uma profundidade de cerca de 100 metros em linha reta. Em comunicado oficial, a polícia informou que 12 corpos foram resgatados pelas equipes de salvamento.

As vítimas teriam sido enterradas a uma profundidade de cerca de 100 metros em linha reta. Foto: Fernando Mojito/AP

Os corpos dos trabalhadores serão levados ao necrotério da cidade de Arequipa. Até o momento, não existem relatos oficiais de sobreviventes, e ainda não se tem conhecimento exato do número de pessoas que estavam presentes na mina durante o incidente.

A mineradora Yanaquihua informou que 175 trabalhadores foram evacuados com segurança após o acidente. A empresa informou que os 27 trabalhadores que perderam a vida eram contratados de uma empreiteira especializada em mineração.

O Ministério Público do Distrito Fiscal de Arequipa disse que os investigadores estão trabalhando para esclarecer o ocorrido. “Durante a investigação, o Ministério Público determinará as causas do trágico acontecimento e as responsabilidades dos envolvidos”, diz o comunicado.

O governo, representado por Dina Boluarte, expressou condolências em um tweet, afirmando que os ministérios do Interior e da Defesa estão empenhados em resgatar e transferir os corpos das vítimas.

Expresamos nuestras condolencias a los familiares y al pueblo de Arequipa por la muerte de los 27 mineros, hecho ocurrido en el sector de Yanaquihua, provincia de Condesuyos en Arequipa.



Los ministerios @MininterPeru y @MindefPeru trabajan desde el inicio de esta tragedia en el… — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 7, 2023

Dificuldade no resgate dos corpos

As forças de socorro estavam enfrentando dificuldades para proteger o local, que está situado a cerca de 2.300 metros acima do nível do mar e a aproximadamente 10 horas de carro da cidade de Arequipa. As equipes de resgate suspenderam as operações após o anoitecer e planejam retomá-las nesta segunda-feira, dia 8.

O prefeito de Yanaquihua, James Casquino, relatou que a maioria dos trabalhadores morreu de asfixia e queimaduras. Segundo Casquino, o curto-circuito foi desencadeado pelo colapso de algumas rochas. /AFP.