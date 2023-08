Incêndio em uma casa de repouso para deficientes na França deixa onze desaparecidos

Onze pessoas não foram encontradas depois que um incêndio devastou uma casa de repouso para pessoas com deficiências no nordeste da França nesta quarta-feira, 8, informaram as autoridades.

Os bombeiros foram alertados por volta das 06:30 (04:30 GMT) sobre o incêndio na cidade de Wintzenheim, no nordeste do país, disse à AFP o centro de coordenação de resgate do departamento de Haute-Rhin.

Bombeiros trabalham para extinguir um incêndio em uma casa para deficientes físicos em Wintzenheim, perto de Colmar, leste da França, nesta quarta-feira, 9; dezessete pessoas foram evacuadas e pelo menos 11 continuam desaparecidas. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

“O incêndio foi rapidamente controlado, apesar da violência das chamas”, disse a prefeitura em um comunicado, acrescentando que 11 pessoas ainda não foram encontradas. “Dezessete pessoas foram evacuadas. Uma pessoa foi levada ao hospital em uma emergência relativa e outra estava em estado de choque”, acrescentou.

O lar, alugado por uma associação francesa para pessoas com deficiência, estava localizado em uma antiga casa de fazenda reformada, com 500 metros quadrados de área útil em dois andares e um sótão, segundo a brigada de incêndio. O incêndio começou no andar térreo./AFP