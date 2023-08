Incêndio florestal nas Ilhas Canárias devasta 800 hectares e força a retirada de diversas famílias

Um incêndio florestal que iniciou na noite de terça-feira, 15, já devastou 800 hectares em Tenerife, a maior das Ilhas Canárias da Espanha, até a tarde desta quarta-feira, 16. Moradores de diversos núcleos comunitários precisaram ser retirados de suas casas e equipes de combate a incêndio trabalham pelo ar e por vias terrestres.

O relevo do local dificultou o trabalho dos bombeiros, com mais de 150 militares em terra e 13 veículos aéreos envolvidos no combate às chamas, informou o Centro de Coordenação de Emergência e Segurança das Ilhas Canárias. Também foram mobilizados 60 membros das diferentes forças de segurança e outros 40 da Cruz Vermelha e do Serviço de Emergência das Ilhas Canárias.

O incêndio florestal foi inicialmente declarado por volta da meia-noite no município de Arafo, em Tenerife, e afetou o município de Candelaria e as áreas vizinhas de Santa Úrsula e La Victoria. Para proteger a população, moradores de diversas comunidades da região precisaram ser retirados de suas casas e levados para locais seguros.

Chamas e fumaça são vistos no céu de Tenerife, nas Ilhas Canárias, nesta quarta-feira, 16. Fogo começou na noite de terça-feira, e causas estão sendo investigadas. Foto: EFE/ Ramón De La Rocha

Pedro Martínez, funcionário da administração pública de Tenerife, explicou que o incêndio começou numa zona de pinhal muito perto das partes mais elevadas de montanhas, e que o clima empurrava o fogo para regiões mais baixas. O presidente regional das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, pediu aos cidadãos a máxima cautela e disse que estavam perante um incêndio florestal “complicado”.

Clavijo explicou que o incêndio começou a partir de “várias focos”, embora tenha pedido prudência quanto às causas que o originaram e que serão investigadas pela Guarda Civil. “O incêndio é muito forte e está numa zona complicada”, disse Clavijo. “Está fora de controle”, acrescentou o presidente regional em discurso gravado e transmitido pelas redes sociais nesta tarde, conforme noticiado pelo portal espanhol El País.

Mais de 150 militares em terra e 13 veículos aéreos estavam envolvidos no combate às chamas nesta quarta-feira, informou o Centro de Coordenação de Emergência e Segurança das Ilhas Canárias. Foto: EFE/Ramón de la Rocha

Segundo o El País, os núcleos evacuados preventivamente ontem à noite foram Arrate, Chivisaye, Media Montaña e Ajafoña. Especialistas estão prevendo que o incêndio chegue na cidade de El Rosario, onde diversas casas foram desalojadas nesta quarta-feira. Novos núcleos também foram evacuados na parte alta da área de Igueste de Candelaria, de acordo com jornal. Há ainda estradas bloqueadas devido às chamas./Com EFE.