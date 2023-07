Um incêndio registrado neste sábado na ilha espanhola de La Palma, parte do arquipélago das Canárias, já queimou uma área superior a 2 mil hectares neste sábado e forçou a evacuação de uma região com mais de 2,5 mil moradores. Autoridades, no entanto, dizem que não é possível precisar quantos habitantes precisaram deixar suas casas.

“O incêndio teve origem no município de Puntagorda esta manhã e a área afetada já ultrapassa os 2.000 hectares”, informou o governo regional das Ilhas Canárias em um comunicado. O governo também informou que o episódio afeta o município de Tijarafe, que tem mais de 2.500 habitantes, e precisou ser evacuado. Segundo as autoridades locais, não há registro de danos pessoais.

Incêndio atinge a ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias (Espanha) Foto: Luis G Morera

De acordo com o prefeito de Tijarafe, Marcos Lorenzo, “não é toda a cidade” que foi evacuada e “é muito difícil” saber o número exato de desalojados. Ele deu as declarações em entrevista à televisão pública TVE.

Há cerca de 300 profissionais envolvidos na tentativa de contenção do incêndio, no solo, além do combate do fogo por aeronaves. Dois hidroaviões foram solicitados ao governo das Ilhas Canárias. Um abrigo para os evacuados foi instalado na cidade de Tazacorte, informou a Cruz Vermelha.

O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) aponta que a Espanha teve 500 incêndios no ano passado, que devastaram mais de 300 mil hectares. Neste ano, quase 66 mil hectares já foram queimados, de acordo com o mesmo indicador.

A situação é considerada preocupante. A Espanha vem sendo atingida por ondas de calor mais frequentes e menos chuvas nos últimos anos. Em 2023, a primavera já foi a mais quente registrada no país País e a segunda mais seca.

Atingida agora pelo incêndio, a região oeste de La Palma sofreu, entre setembro e dezembro de 2001, uma erupção vulcânica. /AFP