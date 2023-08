Incêndio em Maui: companhia elétrica do Havaí foi alertada sobre a fragilidade de seu sistema

A Hawaiian Electric, companhia elétrica do Havaí, tem conhecimento há anos de que as condições climáticas extremas estavam se tornando um perigo maior, porém a empresa fez pouco para fortalecer seu equipamento e não adotou planos de emergência usados em outros lugares, como estar preparada para interromper o fornecimento de energia para evitar incêndios.

Antes do incêndio florestal em Maui que eclodiu em 8 de agosto, matando mais de 100 pessoas, muitas partes das operações da Hawaiian Electric estavam mostrando sinais de estresse. Legisladores estaduais, grupos de consumidores e autoridades municipais estavam afirmando que a empresa precisava fazer grandes mudanças. Em 2019, a própria Hawaiian Electric começou a mencionar o risco de incêndios. A empresa disse naquele ano que estava estudando como as concessionárias na Califórnia estavam lidando com ameaças semelhantes.

Imagem aérea mostra resquícios dos incêndios no oeste de Maui em Lahaina, Havaí, em 10 de agosto de 2023 Foto: Patrick T. Fallon / AFP

Dois anos depois, em um relatório sobre o furacão Lane em 2018, o governo do Condado de Maui alertou para o potencial de “linhas de energia aéreas que falham, fazem curto-circuito ou estão penduradas baixas e podem causar ignição de incêndios (faíscas) que poderiam iniciar um incêndio florestal, especialmente em condições ventosas ou tempestuosas.” Porém, somente no ano passado a empresa solicitou aos reguladores estaduais autorização para gastar US$190 milhões para fortalecer postes de energia e outros equipamentos — um pedido que ainda está pendente. Mesmo quando for aprovado, o trabalho levará vários anos para ser concluído.

A atenção voltou-se para a empresa após a divulgação de um vídeo gravado em 8 de agosto que parecia mostrar uma linha de energia em Lahaina lançando faíscas e incendiando a grama seca poucas horas antes de o fogo devastar a cidade. Além disso, dados de sensores de propriedade de uma empresa chamada Whisker Labs parecem mostrar falhas importantes nos sistemas da empresa logo quando o vento aumentou.

“Este não é um sistema altamente reforçado”, disse Robert McCullough, da McCullough Research, uma empresa de consultoria energética em Portland, Oregon, sobre o sistema da Hawaiian Electric.

“Monopólios protegidos”

Executivos de concessionárias e reguladores nos Estados Unidos foram surpreendidos pela ferocidade e frequência de desastres relacionados ao clima nos últimos anos, incluindo vários incêndios florestais importantes na Califórnia e a tempestade de inverno de 2021 no Texas, que deixou grande parte do estado sem luz ou calor por dias. No entanto, especialistas em energia dizem que essas calamidades e seu efeito nas redes elétricas não deveriam ter sido surpreendentes. Em muitos lugares, as concessionárias negligenciaram a manutenção e melhoria suficiente das redes elétricas por décadas, e reguladores e legisladores em grande parte ignoraram o problema.

“O problema das concessionárias elétricas nos Estados Unidos é que elas agem como monopólios protegidos diante de riscos catastróficos”, disse Michael Wara, um estudioso de políticas climáticas e energéticas da Universidade de Stanford que acredita que a Hawaiian Electric poderia ter feito muito mais para evitar que seu equipamento se tornasse uma possível causa de incêndios. “Mas a natureza não se importa que eles sejam um monopólio protegido. Você precisa agir como uma empresa comum diante de um risco importante.”

A indústria sabe há anos que equipamentos elétricos podem causar incêndios quando ventos fortes fazem postes e linhas de energia quebrarem e colidirem com vegetação seca. Linhas de energia também podem causar incêndios se ficarem sobrecarregadas porque as concessionárias não as atualizaram ou implementaram outras salvaguardas.

“Investimentos substanciais em adaptação, fortalecimento e resiliência estão sendo feitos para ajudar a mitigar o risco”, disse Scott Aaronson, vice-presidente sênior de segurança e preparação no Edison Electric Institute, uma organização comercial da indústria de serviços públicos. Concessionárias elétricas na Califórnia tiveram que pagar bilhões de dólares às vítimas de incêndios nos últimos anos. A Hawaiian Electric também pode ter que fazer grandes pagamentos. Pelo menos quatro processos judiciais foram abertos em nome de moradores de Maui, e as ações e os preços dos títulos da empresa caíram.

Em um registro de valores mobiliários na sexta-feira, 18, a Hawaiian Electric disse que estava consultando assessores enquanto busca “perdurar como uma concessionária financeiramente forte de que Maui e este estado precisam.” Oficiais do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos EUA, incluindo um engenheiro elétrico, estão ajudando o departamento de bombeiros de Maui a determinar a causa do incêndio. O bureau é a principal agência federal que investiga incêndios e incêndios criminosos.

Concessionária única

A Hawaiian Electric é uma concessionária única. Como o Estado é composto por muitas ilhas espalhadas por 1.500 milhas, a empresa opera muitas redes elétricas e importa combustível para operar usinas elétricas. Como resultado, o Estado tem as tarifas de eletricidade mais altas do país. Isso torna muito mais difícil para a empresa e o Estado investirem em melhorias caras na rede elétrica.

“Sempre houve uma pressão sobre como pagar por isso”, disse o senador estadual Gilbert S.C. Keith-Agaran, referindo-se aos planos de melhorar a rede elétrica. “A concessionária não quer pagar por isso a menos que possa repassar o custo aos consumidores.” A proposta de US$190 milhões que a Hawaiian Electric fez para melhorar sua rede elétrica teria, entre outras coisas, substituído postes de energia envelhecidos por novos, incluindo 80 em Maui. Especialistas em energia disseram que muitos dos postes da empresa provavelmente não eram suficientemente fortes para resistir aos ventos que atingiram Lahaina.

Alguns dos postes da empresa estão cercados por gramíneas invasoras que podem se tornar um combustível explosivo na estação seca. Especialistas há muito tempo alertam que pouco estava sendo feito para controlar a propagação e o crescimento das gramíneas. “Muitas de nossas preocupações eram de que essa infraestrutura está muito atrasada”, disse Jennifer Potter, ex-membro da Comissão de Serviços Públicos do Havaí, que mora em Maui, referindo-se especialmente aos postes. “Muitos que foram comprometidos têm estado em risco há anos.”

Potter deixou a comissão em novembro após quatro anos. A comissão não respondeu a um pedido de comentário. A Hawaiian Electric disse que gastou US$ 111 milhões em gestão de vegetação e US$ 287 milhões em substituição de equipamentos, fortalecimento da rede elétrica, inspeções e uso de tecnologia como drones e imagens a laser para monitorar e controlar a rede desde 2018.

“Nós vamos analisar todas as decisões que tomamos, todas as táticas que empregamos para lidar com a ameaça de incêndios florestais em Maui”, disse Jim Kelly, porta-voz da concessionária. “Vozes externas falam com confiança sobre o que aconteceu e o que fizemos ou deixamos de fazer, mas os fatos são que levamos a ameaça a sério e fomos confrontados por um evento climatológico extraordinário em 8 de agosto.” Mas alguns especialistas dizem que a Hawaiian Electric poderia ter feito mais.

Wara disse que a Hawaiian Electric poderia ter estabelecido um programa de desligamento de energia em consulta com as autoridades locais e serviços de emergência. Na Califórnia, depois de alertar os moradores e autoridades locais, as concessionárias desligam a energia quando ventos fortes se aproximam para reduzir a chance de que as linhas de energia provoquem incêndios. Henry Curtis, diretor executivo da Life of the Land, um grupo sem fins lucrativos do Havaí que representa os consumidores perante a Comissão de Serviços Públicos do estado, disse que ele “apoia fortemente” os programas de desligamento de energia. A concessionária, segundo ele, não deu importância à ideia.

“Nós levantamos a questão das mudanças climáticas por mais de duas décadas, e a concessionária tem sido muito lenta em lidar com isso”, disse Curtis. “Certamente a Hawaiian Electric sabia que Lahaina era o local mais vulnerável. Eles sabiam disso há anos.” “Em Lahaina, a eletricidade alimenta as bombas que fornecem água — e, portanto, isso também foi uma necessidade crítica naquele momento”, disse Kimura em uma entrevista coletiva na segunda-feira./The New York Times