Chile decreta estado de catástrofe após incêndios florestais deixarem 22 mortos

Uma série de incêndios florestais atingiram a região Sul do Chile entre sexta-feira, 3, e sábado, 4, deixando 22 mortos, dezenas de feridos e um rastro de destruição, segundo o governo do Chile. As temperaturas em algumas cidades estão acima de 40°C.

O governo do Chile declarou estado de catástrofe após os incêndios florestais que atingem a região centro-sul do país causarem uma série de mortes. Aproximadamente 40 mil hectares já foram queimados e centenas de casas destruídas.

Autoridades estimam em mais de 230 os focos ativos de incêndio em meio à forte onda de calor, dos quais 80 estão fora de controle. Diante da tragédia, a ministra do Interior, Carolina Toha, disse esperar ajuda dos governos e empresas do Brasil e da Argentina.

Incêndio registrado em Santa Juana, província de Concepción, nesta sexta-feira, 3 Foto: Javier Torres / AFP

A maioria das mortes —11 pessoas, incluindo um bombeiro— foi registrada na cidade de Santa Juana, em Biobio, região que fica cerca de 500 quilômetros ao sul da capital, Santiago. O governo declarou estado de catástrofe na região e também nas vizinhas Biobio e La Araucania e determinou o envio de militares e recursos para o combate às chamas.

Um helicóptero que havia sido contratado pela Corporação Nacional Florestal caiu na região de La Araucania, matando outras duas pessoas, que atuavam no apoio às equipes de emergência.

“As condições nos próximos dias continuarão arriscadas”, disse Toha. Segundo ela, uma frota de 63 aeronaves foi disponibilizada para o reforço e combate ao fogo.

Imagem mostra morador da cidade de Santa Juana tentando combater incêndio que atinge região, nesta sexta-feira, 3. Estado de emergência foi decretado devido aos incêndios Foto: Juan Gonzalez/Reuters

O presidente chileno, Gabriel Boric, interrompeu as férias de verão e viajou para Nuble e Biobio, que juntas somam população de quase 2 milhões de pessoas.

“Meu papel como presidente é garantir que todos os recursos estejam disponíveis para a emergência e para que as pessoas sintam que não estarão sozinhas”, disse Boric. Ele também apontou suspeita de que os incêndios possam ter sido iniciados intencionalmente.

“Dei instruções para decretar um Estado de Exceção Constitucional de Catástrofes para combater os incêndios florestais que afetam a região de Biobío e para garantir a segurança das populações. Irei visitar as regiões de Ñuble e Biobío para acompanhar as famílias, estamos com vocês”, declarou Boric no Twitter.

He instruido decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para combatir los incendios forestales que afectan a la Región de Biobío y velar por la seguridad de las personas. Visitaré la Región de Ñuble y Biobío para acompañar a las familias. Estamos con ustedes! — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 3, 2023

Segundo o presidente chileno, há indícios de que parte dos incêndios tenham sido provocados por queimadas não autorizadas. Mais cedo, o Ministério Público do Chile anunciou a prisão de ao menos duas pessoas por terem ateado fogo irregularmente. “Estamos numa situação muito complexa e por isso é necessária a colaboração de todos os cidadãos. É muito mais fácil prevenir um incêndio do que combatê-lo”, declarou.

As autoridades informaram ainda que mais de 47 mil hectares foram atingidos pelo fogo, ao menos 97 casas foram completamente destruídas e outras 22, parcialmente danificadas.

O decreto de emergência na área permite que o governo, entre outras coisas, preste ajuda às pessoas afetadas mais rapidamente e mobilize recursos nestas duas regiões, com intensa atividade agrícola e florestal. Boric designou o ministro da Agricultura, Esteban Valenzuela, a ministra da Defesa, Maya Fernández, e o subsecretário do Interior, Manuel Monsalve, para irem às regiões mais afetadas e “agilizar medidas concretas e abrigo para as famílias afetadas”.

O Chile vive a maior seca registrada na história do país, que perdura há 14 anos. Seis regiões do país enfrentam uma crise hídrica sem precedentes e viveram uma catástrofe causada por incêndios no início de 2017, na qual 11 pessoas morreram, 6 mil foram afetadas, mais de 1,5 mil casas foram destruídas e 467 mil hectares, queimados.

Homens tentam apagar fogo durante incêndio que atingiu a província de Santa Juana, em Concepcion Foto: Javier Torres / AFP

Assim como em 2007, os focos de incêndio começaram em áreas agrícolas e florestas e avançaram para áreas povoadas. Uma das principais estradas da região, que dá acesso à cidade de Concepción, a 510 quilômetros de Santiago, precisou ser fechada ainda na quinta-feira, 2, devido à proximidade das chamas.

Moradores de Santa Juana afirmam que o fogo começou a ameaçar as casas por volta das 7 horas da manhã e ao meio-dia as chamas praticamente cercavam as propriedades, apesar dos esforços dos proprietários para contê-las. / AFP e EFE