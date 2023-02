Incêndios florestais se agravam no Chile uma semana após terem começado; Brasil envia ajuda

Os incêndios florestais que atingem a região centro-sul do Chile desde a semana passada continuam sem controle. O país está em situação de emergência e as temperaturas altas, falta de umidade e ventos fortes previstos nos próximos dias deixam as autoridades em alerta. Mais de 5,6 mil brigadas florestais e bombeiros voluntários atuam para conter o fogo, que destruiu 1,1 mil casas e deixou 5,5 mil pessoas desabrigadas até esta quarta-feira, 8.

Segundo o último balanço do governo chileno, o país chegou a ter 311 incêndios ao longo desta quarta-feira e apenas 89 tinham equipes tentando apagá-los. Trata-se do dia com mais incêndios desde que as queimadas começaram, no dia 3. “Hoje, amanhã e depois temos um alerta para altas temperaturas em várias regiões do país que mobilizou um esforço muito grande (...) para evitar que os incêndios se espalhem”, disse a ministra do Interior, Carolina Toha, nesta quarta.

As chamas devastaram mais de 309.000 hectares nas regiões de Maule, Ñuble, Biobío e La Araucanía, área equivalente a 374.500 campos de futebol. Os números oficiais afirmam que 24 pessoas morreram nos incêndios e outras 2.180 ficaram feridas.

Imagem mostra incêndio na área de Santa Juana, no Chile, na segunda-feira, 6. Incêndios estão incontroláveis na região centro-sul do país há uma semana Foto: Matías Delacroix / AP

O presidente chileno, Gabriel Boric, anunciou que será decretado um toque de recolher nas três regiões devastadas pelo fogo. As zonas específicas, o início e os horários desta medida serão definidos pelos chefes militares de cada região em breve. Outras medidas, como pagamentos de indenizações, aumento do efetivo militar para combater os incêndios e de defesa civil, também foram anunciadas por Boric.

Ajuda humanitária do Brasil

O governo brasileiro anunciou nesta quarta-feira o envio de equipes especializadas em combates a incêndios e de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para prestar ajuda humanitária ao Chile. O anúncio, feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Twitter, aconteceu no mesmo dia da confirmação de ajuda humanitária para a Turquia, devastada após o terremoto de magnitude 7,8 da segunda-feira, 6, que também atingiu a Síria.

Conversei agora com o presidente @GabrielBoric sobre o envio de ajuda de equipes brasileiras e avião da FAB especializados para ajudar no combate aos incêndios florestais que estão ameaçando cidades inteiras no Chile.



— Lula (@LulaOficial) February 8, 2023

A ajuda brasileira ao Chile se soma à assistência da Colômbia, México e Espanha, que já enviaram equipes de combate a incêndios no país. “Obrigado, querido Lula. Sabia que podíamos contar contigo. Viva América Latina unida!”, agradeceu Boric no Twitter.

Os incêndios começaram durante a maior seca registrada na história do Chile, que perdura há 14 anos. Seis regiões do país enfrentam uma crise hídrica sem precedentes e viveram uma catástrofe causada por incêndios no início de 2017, na qual 11 pessoas morreram, 6 mil foram afetadas, mais de 1,5 mil casas foram destruídas e 467 mil hectares, queimados.

Assim como em 2007, os focos de incêndio começaram em áreas agrícolas e florestas e avançaram para áreas povoadas. Há indícios e consenso científico de que os incêndios começaram por ação humana, por intencionalidade ou descuido.

A enorme presença de plantações florestais, monoculturas de pinheiros e eucaliptos também se juntou à discussão das causas dos incêndios. “As monoculturas chegam ao pé de setores povoados, o que tornou a situação mais complexa e nos deixou sobrecarregados; as empresas são importantes, mas o apelo é para regulamentar isso com leis”, disse no dia 6 o prefeito de Purén, em La Auracanía, Jorge Rivera.

A declaração gerou controvérsia no Chile. A Corporação Chilena de Madeira (Corma), que reúne empresários florestais, afirmou que atribuir a responsabilidade às plantações é um erro. “Dizer que os incêndios estão se espalhando pelas plantações não é preciso; eles contribuem porque todo o combustível é queimado, mas que é de responsabilidade exclusiva das plantações é um erro”, disse uma das diretora da Corma, Silvia Hormazábal, a uma rádio local. /AFP