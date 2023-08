Incêndios no Havaí: contaminação da água e do solo pode durar anos, dizem especialistas

A cidade litorânea de Lahaina, no Havaí, é um cenário de devastação carbonizada. Bloco após bloco de destroços escurecidos de cinzas. Muitas das casas e apartamentos, restaurantes e bares, lojas de surfe e galerias de arte que povoavam esta histórica comunidade havaiana queimaram até as suas bases.

Cascos de carros escurecidos são visíveis por toda a cidade. Postos de gasolina explodiram e barcos queimaram no porto durante horas enquanto a cidade pegava fogo, segundo moradores que escaparam das chamas.

O inferno furioso provocado pelo incêndio enviou fumaça tóxica e material expelido para toda a cidade e no mar, e sempre que a próxima grande tempestade chegar, essa fumaça lançará ainda mais contaminação nas águas locais. Dentro e ao redor de Lahaina, ainda há um forte cheiro de detritos fumegantes e produtos químicos no ar.

Parte disso vem de vans e carros abandonados, com as rodas derretidas em poças nas ruas, bem como pilhas de metal retorcido, dezenas de máquinas de lavar queimadas e conjuntos de levantamento de peso derretidos. Mesmo com o recuo do fogo, o perigo permanece para os residentes de Maui enquanto retornam aos destroços carbonizados de seus bairros.

O incêndio matou mais de 100 pessoas na semana passada. Ajudar as famílias a se recuperar e identificar as vítimas são as prioridades imediatas. Mas a fuligem tóxica deixada após uma conflagração urbana é um desastre após o outro. E este, em específico, pode durar muito tempo depois que as próprias chamas se extinguiram.

Imagem aérea mostra prédio destruído em Lahaina, entre casas destruídas e prédios queimados. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

“Estamos passando de um desastre natural para o outro”, disse Newsha Ajami, especialista em água do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, sobre a contaminação pós-incêndio. Quando o fogo consome uma comunidade, ele queima indiscriminadamente através de produtos que as pessoas precisam para a vida cotidiana - automóveis, isolamento doméstico, latas de tinta, plásticos e madeira tratada com pressão. Esses materiais de construção contêm chumbo, arsênico, amianto e outros produtos químicos perigosos que podem se transformar em fumaça e atingir os pulmões.

Continua após a publicidade

“Essas áreas devem ser abordadas com muito cuidado, muito cuidado”, disse a toxicologista do estado Diana Felton aos residentes na Rádio Pública do Havaí. Debbie Van Alstyne, funcionária do Plantation House Restaurant em Kapalua, disse que as autoridades locais de qualidade do ar informaram a ela e a outros residentes que eles não devem esperar voltar em breve para suas casas, mesmo que não tenham queimado, porque o ar está ainda perigosamente contaminado.

“Você não pode ter crianças brincando lá fora. A qualidade do ar que vem da Front Street com os ventos é profundamente tóxica com amianto”, disse ela. “Não é seguro para ninguém ficar perto de lá. Por um tempo.”

Jack Fisher, um músico e corretor de imóveis no alto da montanha em Kula, observou as chamas “gigantescas” em 8 de agosto à distância em seu carro, ligando o ar-condicionado para filtrar a fumaça. Ele pegou um estoque de sobras de máscaras N95 dos dias da covid-19 para se aventurar do lado de fora no dia seguinte. “Você pode provar. Você pode sentir isso”, disse ele sobre a fumaça. O fogo poupou sua casa, mas deixou uma fuligem bagunçada perto de uma janela aberta. “Tivemos sorte. Achei que este lugar estava pegando fogo.”

Após os incêndios, as cinzas tóxicas e a poeira que se depositaram no solo podem ser lançadas no ar meses depois. E quando a chuva finalmente cair na ilha assolada pela seca, ela pode lavar os perigos rio abaixo se o solo não for limpo a tempo. Qualquer contaminação que desça pelo bueiro pode acabar no oceano cheio de surfistas e tartarugas marinhas.

“Se não for devidamente limpo, pode ser liberado no meio ambiente de diferentes maneiras”, disse Ajami. “A próxima chuva, a próxima tempestade potencialmente pode levar para o oceano ou realmente impactar as águas subterrâneas, dependendo da localização. Então é um grande desafio.”

Andrew Whelton, professor de engenharia em Purdue, disse que a sujeira precisa ser testada e possivelmente 15 centímetros de solo precisam ser removidos de locais contaminados. E interceptores de drenagem pluvial devem ser implantados para reduzir o escoamento tóxico, disse ele.

“As pessoas estão voltando para suas propriedades que podem ter destruído estruturas e se deparando com perigos que podem deixá-las gravemente doentes se não estiverem protegidas”, disse Whelton.

Continua após a publicidade

Já há evidências de águas marinhas poluídas. Durante os primeiros dias após o incêndio, as pessoas que entregavam alimentos e outros suprimentos em jet ski disseram que o porto de Lahaina estava quase totalmente coberto por uma mancha de combustível deixada por barcos queimados. Com o porto agora isolado, é difícil discernir quanto resta da mancha, mas os barcos queimados e afundados levarão meses para serem removidos.

Os incêndios florestais também podem contaminar a água potável das pessoas, pois canos de plástico superaquecidos liberam produtos químicos no sistema de distribuição de água de uma comunidade. Quando esses sistemas perdem a pressão da água – como ocorreu em Lahaina quando a energia foi cortada – eles podem atrair ainda mais poluentes para a água potável.

Cinzas tóxicas e poeira depositados no solo, decorrentes do incêndio que matou mais de 100 pessoas, podem ser lançadas no ar meses depois. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Desde 11 de agosto, o condado de Maui vem alertando os residentes em certas áreas marcadas pelo fogo - principalmente Lahaina e Upper Kula - sobre a possível contaminação da água, pedindo-lhes que evitem a torneira para beber, escovar os dentes, fazer gelo e preparar alimentos. No momento, não está claro quais contaminantes podem estar na água potável. As autoridades testaram os sistemas de água em Lahaina e Upper Kula na segunda-feira, enviando amostras para Oahu para análise.

As autoridades de saúde do estado também estão alertando aqueles que retornam à pegada do incêndio para se cobrirem da cabeça aos pés - com máscaras N95, óculos, luvas, meias, calças, camisas de manga comprida e sapatos fechados - para evitar o contato com cinzas potencialmente tóxicas. Enquanto limpam suas propriedades, os moradores estão sendo instruídos a evitar aspiradores ou sopradores de folhas que empurram as cinzas de volta para o ar.

As crianças, em particular, precisam ficar longe dos escombros, alertam as autoridades, em parte para evitar a exposição ao chumbo. Mesmo baixos níveis de chumbo no sangue podem impedir o desempenho de uma criança na escola e levar a danos cerebrais irreversíveis.

Com muitos bairros queimados ainda atrás das linhas policiais, uma das principais prioridades da poluição é levar água potável para as pessoas. Por enquanto, muitos residentes têm recorrido a beber água engarrafada que está disponível em paletes nos postos de socorro em Lahaina e em outros lugares ao longo da costa dentro do cordão de segurança. No início desta semana, moradores disseram que pequenos aviões atravessaram a costa alertando as pessoas para não beberem a água.

Continua após a publicidade

Embora a situação seja sombria agora, a recuperação é possível para cidades devastadas por incêndios florestais, disse Whelton. “É possível ter uma comunidade segura novamente e recuperar algum senso de normalidade.”/Washington Post.