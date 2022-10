Índia dispara com sucesso míssil balístico de um submarino

NOVA DÉLHI - A Índia efetuou com sucesso, nesta sexta-feira, 14, o disparo de um míssil balístico a partir de um submarino de propulsão nuclear fabricado no país, indicou o Ministério da Defesa.

Com esse teste, a Índia se junta ao grupo seleto de cinco países no mundo - Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido - com capacidade de ataques e contra-ataques nucleares em terra, mar e ar.

Leia também Chance de reforma do Conselho de Segurança cresce com apoio dos EUA; leia análise

Além disso, o lançamento coloca em destaque o esforço do país asiático para construir seu próprio equipamento militar.

Em imagem de arquivo, o segundo teste de armas nucleares da Índia realizado no campo de testes de Pokhran em 11 de maio de 1998, uma conquista icônica do país Foto: AP

A Índia é um dos maiores importadores de armas do mundo e depende, em grande medida, da Rússia, seu maior e mais antigo fornecedor.

O disparo “é significativo para mostrar a competência da tripulação e validar” os mísseis balísticos submarinos, “um elemento-chave na capacidade de dissuasão nuclear da Índia”, disse o ministério.

A pasta também indicou que “todos os parâmetros operacionais e tecnológicos do sistema armamentista” disparado do submarino INS Arihant, na Baía de Bengala, foram aprovados.

A Índia travou algumas guerras e mantém disputas fronteiriças com seus vizinhos com capacidade nuclear, a China e seu arquirrival Paquistão.

Em imagem de arquivo, o submarino INS Arihant no armazém naval na cidade de Visakhapatnam, no sul da Índia, em 18 de novembro de 2014 Foto: R Narendra/Reuters - 18/11/2014

O governo do primeiro-ministro Narendra Modi apresentou recentemente o primeiro lote de helicópteros de ataque fabricados na Índia, projetados para serem usados em regiões de grande altitude como o Himalaia, onde suas tropas entraram em confronto com soldados chineses em 2020.

Em setembro, o país revelou seu primeiro porta-aviões de fabricação local, um marco nos esforços de Nova Délhi para se contrapor à crescente força militar da China na região./AFP