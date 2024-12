Algumas partes do sul da Índia permaneceram em alerta nesta segunda-feira em meio ao risco de inundações repentinas, alertaram os serviços meteorológicos, dizendo que as estradas estavam inundadas e as escolas permaneceriam fechadas.

Os ciclones, equivalentes aos furacões que se formam no Atlântico Norte ou aos tufões que atingem a costa noroeste do Pacífico, são uma ameaça comum no Oceano Índico, mas os especialistas alertam que eles estão se tornando mais poderosos e frequentes como resultado das mudanças climáticas.