Índia: trabalhadoras de separação de lixo compram bilhete de loteria juntas e ganham R$ 5 mi

Onze trabalhadoras de uma empresa de separação de lixo na Índia ganharam 100 milhões de rúpias (cerca de R$ 5,8 milhões) graças a um bilhete de loteria de 250 rúpias (R$ 14) que decidiram comprar juntas pois tinham pouco dinheiro. As onze mulheres pagaram pouco mais que alguns centavos cada uma para adquirir o bilhete, que obteve o primeiro prêmio no sorteio realizado na última quarta-feira, 26, pelo departamento de loterias do estado de Kerala, no sul da Índia.

As mulheres tinham uma entre 27 milhões de chances de levar o prêmio do sorteio, que reparte milhões de rúpias seis vezes ao ano, coincidindo com datas especiais, como Ano Novo, final do verão ou, neste caso, a estação das monções no País. As onze sortudas, que devem dar 15% do prêmio ao homem que lhes vendeu o bilhete, já tinham partilhado outra tentativas antes, mas nunca tinham ganho tanto dinheiro, contou Radha, uma das ganhadoras.

Elas destacaram que todas enfrentam “dificuldades na vida” e que, por isso, “o dinheiro será um alívio” para resolver os problemas financeiros. As mulheres são colegas em uma empresa de coleta de resíduos não biodegradáveis, um trabalho que dá a elas um salário modesto no fim do mês. Por conta disso, elas decidiram pagar juntas o valor do bilhete. Uma delas, inclusive, não tinha o valor suficiente para entrar na compra compartilhada, e precisou pegar emprestado de outra colega para participar.

“São pessoas extremamente trabalhadoras que fazem de tudo para sobreviver. Das 11 mulheres, três recolhem os resíduos das casas enquanto as restantes se dedicam à separação e pesagem dos resíduos. Eles ganham entre 8 mil e 14 mil rúpias (entre R$ 460 e R$ 815) por mês”, explicou ao jornal Hindustan Times a coordenadora da empresa, Sheeja Ganesh.

Radha, que comprou o bilhete em nome de suas colegas, disse que estava afundada em dívidas e havia perdido muito dinheiro em golpes financeiros. “Decidi esperar até a manhã seguinte, após o anúncio dos resultados, para poder verificar com meus amigos”, disse ela. “Quando verifiquei o número vencedor, era o mesmo do bilhete. Mas não podíamos acreditar!”

Para ter certeza dupla, ela pediu ao chefe para checar os números. Assim que o fez, ele os levou direto ao banco para validar o bilhete. Leela disse que ganhar o prêmio foi um alívio porque ela ainda estava pagando as dívidas do casamento de uma filha, bem como as contas médicas que outra filha teve depois de cair de um trem, um episódio que exigiu várias cirurgias.

Onze sortudas já tinham partilhado outra tentativas antes, mas nunca tinham ganho tanto dinheiro (foto ilustrativa). Foto: REUTERS/Mukesh Gupta/File Photo/File Photo

Ela disse que não planejava parar de trabalhar – em parte porque gostava, mas também porque não podia parar. “Não vai sobrar muito depois que eu pagar todas as dívidas”, disse ela.

Em 1967, Kerala se tornou o primeiro estado da Índia a vender um bilhete de loteria estadual, prática ainda restrita em mais de uma dezena de estados do país, onde só se pode jogar online, enquanto as loterias privadas são proibidas em todo o território./EFE e NYT.