Indiana é o primeiro estado dos EUA a restringir aborto

INDIANÁPOLIS - Indiana se tornou o primeiro dos 50 estados do EUA a aprovar uma lei para restringir o acesso ao aborto após a Suprema Corte anular a decisão de 1973, conhecida como Roe versus Wade. A proibição quase total do aborto foi aprovada pelos legisladores e assinada pelo governador de Indiana, o republicano Eric Holcomb, nesta sexta-feira, 5.

A aprovação da lei ocorreu apenas três dias depois que os eleitores do Kansas, outro estado conservador do Meio-Oeste, rejeitaram de forma esmagadora uma emenda que retiraria as proteções ao direito ao aborto de sua constituição estadual.

A proibição, que entra em vigor em 15 de setembro, inclui algumas exceções. Abortos seriam permitidos em casos de estupro e incesto, antes de 10 semanas pós-fertilização; proteger a vida e a saúde física da mãe; e se um feto for diagnosticado com uma anomalia letal.

Vítimas de estupro e incesto não seria obrigado a assinar uma declaração juramentada em cartório atestando um ataque, como já havia sido proposto.

De acordo com o projeto, abortos podem ser realizados apenas em hospitais ou ambulatórios centros de propriedade de hospitais, o que significa que todas as clínicas de aborto perderiam seus licenças.

A senadora de Indiana Susan Glick, autora do Projeto de Lei 1 do Senado, pouco antes da votação para aceitar o PL, 5 de agosto de 2022. Foto: Cheney Orr/ Reuters

Votação

A iniciativa foi rejeitada em bloco pelos democratas das duas câmaras do parlamento estadual, mas conseguiu passar porque os republicanos têm maioria em Indiana, um estado do meio-oeste dos EUA e onde 72% da população é cristã, segundo Dados do Pew Center.

No final de junho, o Supremo Tribunal Federal, com maioria conservadora, reverteu Roe versus Wade encerrando assim a proteção federal ao aborto e deu aos estados permissão para estabelecer suas próprias regras.

Indiana foi uma das primeiras legislaturas estaduais dirigidas por republicanos a debater leis de aborto mais rígidas após a decisão da Suprema Corte em junho que removeu proteções constitucionais para o procedimento. /AP, EFE e NYT