Equipes de resgate continuam trabalhando nesta terça-feira, 9, revirando toneladas de lama e entulho na ilha de Sulawesi, na Indonésia, à procura de dezenas de desaparecidos após um deslizamento de terra que matou pelo menos 23 pessoas no último domingo, 6. A área em que aconteceu a tragédia é uma mina ilegal de ouro. O deslizamento foi desencadeado por chuvas torrenciais.

Segundo Heriyanto (muitos indonésios atendem por um único nome), chefe do Escritório de Busca e Resgate da província, cerca de 100 aldeões estavam escavando em busca de ouro no domingo, no remoto e montanhoso vilarejo de Bone Bolango, quando toneladas de lama despencaram pelas colinas ao redor e soterraram seus acampamentos improvisados. “A melhora do tempo nos permitiu recuperar mais corpos”, afirmou ele.

Equipes de resgate se preparam para ir ao local onde ocorreu um deslizamento de terra que matou 23 pessoas na ilha de Sulawesi, Indonésia. Foto: Basarnas/AP

O órgão contabiliza que 66 moradores conseguiram escapar do deslizamento de terra e 23 foram retirados com vida pelas equipes de resgate, incluindo 18 com ferimentos. Entre os 23 corpos recuperados dos escombros, três eram de mulheres e havia um menino de 4 anos. Cerca de 35 pessoas permaneciam desaparecidas, segundo Heriyanto. As autoridades enviaram mais de 200 socorristas, incluindo policiais e militares, com equipamentos pesados para procurar os mortos e desaparecidos em uma operação de resgate que tem sido dificultada pelas fortes chuvas, solo instável e terreno acidentado e de floresta. As informações são de Afifuddin Ilahude, um oficial de resgate local.

“Com muitos desaparecidos e algumas áreas remotas ainda inacessíveis, é provável que o número de mortos aumente”, disse Ilahude, acrescentando que cães farejadores estavam sendo mobilizados para a busca.

Vídeos divulgados pela Agência Nacional de Busca e Resgate mostram as equipes de socorro usando ferramentas agrícolas e as próprias mãos para recuperar um corpo da lama espessa.

As chuvas seguidas de ventos fortes causam frequentes deslizamentos de terra e inundações repentinas na Indonésia, um país-arquipélago formado por mais de 17 mil ilhas, onde milhões de pessoas vivem em áreas montanhosas ou próximas a planícies de inundação.

As operações de mineração informal são comuns no país, proporcionando um tênue meio de vida a milhares de pessoas que trabalham em condições de alto risco de ferimentos graves ou mesmo morte.

Deslizamentos de terra, inundações e desmoronamentos de túneis são apenas alguns dos perigos enfrentados pelos mineiros. Grande parte do processamento do minério de ouro envolve mercúrio e cianeto, altamente tóxicos, e os trabalhadores frequentemente usam pouca ou nenhuma proteção.

Outras tragédias

O último grande acidente relacionado à mineração no país ocorreu em abril de 2022, quando um deslizamento de terra caiu sobre uma mina tradicional ilegal no distrito de Mandailing Natal, no norte de Sumatra, matando 12 mulheres que estavam procurando ouro.

Em fevereiro de 2019, uma estrutura de madeira improvisada em uma mina de ouro ilegal na província de Sulawesi do Norte desmoronou devido ao deslocamento do solo e ao grande número de buracos de mineração. Mais de 40 pessoas foram soterradas e morreram. / AP

