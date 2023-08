Indonésia: turistas são resgatados após ficarem desaparecidos no mar por dois dias

Quatro turistas australianos e dois indonésios foram resgatados depois de permanecerem desaparecidos por dois dias em águas nas águas da província de Aceh, na Indonésia. Uma lancha de madeira que transportava sete tripulantes enfrentou um mau tempo no domingo, 13. Um indonésio ainda está desaparecido.

Peter Foote, pai de Elliot Foote, que viajou para a Indonésia para comemorar seu aniversário de 30 anos com amigos, disse que recebeu uma mensagem de texto de seu filho dizendo que está bem.

“Ele disse: ‘Ei, pai, Elliot aqui. Eu estou vivo. Seguro agora. Amo você. Conversamos depois’”, disse Peter Foote em entrevista coletiva em Sydney nesta terça-feira, 15. “É ótimo, é uma boa notícia. Vou ter que falar com ele e quero ver como ele está. É tudo de bom.”

Elliot Foote, sua parceira Steph Weisse e os amigos Will Teagle e Jordan Short, junto com os três indonésios, estavam em um barco nas águas ao redor das ilhas Sarang Alu e Banyak. Eles faziam parte de um grupo de 12 australianos e cinco indonésios em dois barcos que viajavam para a Ilha de Pinang, destino conhecido por sua praia deserta e boas ondas para o surfe.

Os barcos deixaram a ilha de Nias, que fica a cerca de 150 quilômetros da ilha indonésia de Sumatra, na tarde de domingo e enfrentaram mau tempo com chuvas muito fortes durante a viagem. Dez deles decidiram ficar e se abrigar na ilha de Sarang Alu, enquanto os outros continuaram a viagem. O resort na Ilha Pinang informou posteriormente à agência que o barco com 10 passageiros havia chegado com segurança no final da noite de domingo, mas o barco que havia partido antes não havia sido visto.

Equipes de resgate se preparam para a busca de uma lancha que transportava cidadãos indonésios e australianos que estava desaparecida. Foto: BASARNAS via AP

Peter Foote foi informado de que seu filho havia remado sua prancha de surfe até uma ilha para dar o alarme sobre o que estava ocorrendo, e que outros três australianos foram encontrados agarrados a suas pranchas no mar. Não ficou claro como os dois indonésios sobreviveram. Os seis foram resgatados e levados para assistência médica na ilha de Pinang./AP