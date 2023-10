O governo da França anunciou que tomará medidas para combater a infestação de percevejos, que nas últimas semanas apareceram no transporte público, em cinemas, teatros e até mesmo em hospitais no país. A campanha contra o inseto é lançada em uma corrida contra o tempo, tentando eliminá-lo antes de milhares de turistas chegarem ao país para os Jogos Olímpicos de 2024.

Nas redes sociais, moradores e turistas compartilharam recentemente vídeos e fotos de percevejos no metrô de Paris. Alguns passageiros decidiram, a partir de agora, viajar somente em pé dentro do transporte público, pelo medo de se sentar nos assentos e ser alvo de uma picada.

No fim de agosto, uma mulher publicou nas rede sociais fotos de sua pele com manchas vermelhas devido ao ataque do inseto, após ir a um cinema em Paris. Ela não foi a única. No mesmo período, um homem compartilhou fotos de marcas de mordidas no pescoço e nas costas após um filme, enquanto outra mulher postou fotos de manchas vermelhas em seu ombro, também obtidas no cinema, de acordo com o Telegraph.

Relatos também tão conta do inseto descoberto este ano em teatros, hospitais e prisões da França. Os percevejos, que desapareceram quase completamente da vida cotidiana na década de 1950, ressurgiram nas últimas décadas, sobretudo, devido à alta densidade populacional e ao aumento dos transportes públicos.

Acredita-se que 10% das residências francesas tiveram problemas com percevejos nos últimos anos, o que muitas vezes requer uma ação de controle de pragas que são custosas e muitas vezes precisam ser repetidas.

‘Problema de saúde pública’

O ministro dos Transportes, Clément Beaune, afirmou na última sexta-feira, 29, na plataforma X (antigo Twitter) que iria reunir operadores de transporte público nesta semana “para lhes informar sobre as medidas adotadas (...) para tranquilizar e proteger” a população.

Na quinta-feira, 28, a prefeitura de Paris pediu ajuda ao governo do presidente Emmanuel Macron para combater a infestação, apelando para a criação de uma força especial. O pedido de ações urgentes do governo alertou para a necessidade de resolver o problema antes dos Jogos Olímpicos de 2024.

O vice-prefeito de Paris, Emmanuel Grégoire, disse em um canal de TV local, segundo o The Guardian, que as autoridades de Paris receberam um aumento nos pedidos de ajuda e que as empresas privadas tiveram um nível elevado de pedidos de dedetização nas últimas semanas.

Já a presidente parlamentar do partido de extrema esquerda França Insubmissa (LFI, na sigla em francês), Mathilde Panot, exigiu um plano de urgência para reconhecer estes insetos “como um problema de saúde pública”.

“Os percevejos são uma fonte de ansiedade (...) e uma verdadeira provação para os afetados”, declarou a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, na terça-feira, 3, ante ao Parlamento. Diante deste contexto, o porta-voz do governo, Olivier Verán, anunciou na noite de terça-feira uma reunião na próxima sexta-feira, 6 para “dar respostas rápidas aos franceses”.

A Agência Sanitária francesa recomendou que a população verifique suas camas de hotéis, em caso de viagens, e que seja cautelosa ao levar móveis ou colchões de segunda mão para suas casas.

As picadas dos percevejos causam irritação, bolhas ou grandes erupções cutâneas e podem provocar coceira intensa, ou reações alérgicas. Também podem gerar confusão mental, insônia, ansiedade e depressão. Segundo as autoridades francesas, o aparecimento destes insetos, que podem medir até sete milímetros de comprimento, não tem relação com hábitos de higiene./Com AFP.