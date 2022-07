Inflação derruba popularidade de Biden e democratas preferem outro nome em 2024, diz pesquisa

THE NEW YORK TIMES - O presidente dos EUA, Joe Biden, enfrenta um preocupante índice de rejeição, incluindo dentro do Partido Democrata. De acordo com uma pesquisa do The New York Times/Siena College feita com eleitores em todo o país, 64% dos eleitores democratas preferem uma nova liderança nas eleições presidenciais de 2024 - enquanto apenas 33% do eleitorado disse aprovar o trabalho do presidente.

Preocupações com a economia e a inflação puseram uma sombra sobre o ânimo à gestão de Biden e o destino da nação. Mais de três quartos dos eleitores registrados veem os EUA se movendo na direção errada, um sentimento generalizado de pessimismo que abrange todos os cantos do país, todas as faixas etárias e grupos raciais, cidades, subúrbios e áreas rurais, bem como partidos políticos.

Leia também Ataques a tiros aumentam 48% nos EUA em dez anos com regulação falha e mais armas nas ruas

Apenas 13% dos eleitores americanos disseram que o país estava no caminho certo - o ponto mais baixo na pesquisa do The New York Times desde o auge da crise financeira há mais de uma década.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

O presidente Joe Biden é fotografado ao lado da primeira-dama, Jill Biden; índices de aprovação do preocupam democrata. Foto: Manuel Balce Ceneta/ AP

Para Biden, essa perspectiva nacional sombria empurrou seu índice de aprovação para um ponto perigosamente baixo. A oposição republicana é previsivelmente esmagadora, mas mais de dois terços dos independentes agora também disseram desaprovar o desempenho do presidente - e quase metade desaprovam fortemente. Entre os democratas, seu índice de aprovação é de 70%, um número relativamente baixo para um presidente, especialmente com a proximidade das eleições de meio de mandato de 2022, quando Biden precisa atrair os democratas às urnas para manter o controle do Congresso.

Em um sinal de profunda vulnerabilidade e desconforto entre o que deveria ser sua base política, apenas 26% dos eleitores democratas disseram que o partido deveria voltar a indicá-lo em 2024.

Biden disse repetidamente que pretende concorrer à reeleição em 2024. Aos 79 anos, ele já é o presidente mais velho da história americana, e as preocupações com sua idade estão no topo da lista de eleitores democratas que querem que o partido encontre uma alternativa.

A reação contra Biden e o desejo de seguir uma nova direção foram particularmente acentuados entre os eleitores mais jovens. Na pesquisa, 94% dos democratas com menos de 30 anos disseram que prefeririam um candidato presidencial diferente.

“Vou apenas dizer: quero sangue novo”, disse Nicole Farrier, professora de pré-escola de 38 anos em East Tawas, uma pequena cidade no norte de Michigan. “Estou tão cansada de todos os velhos governando nosso país. Eu não quero alguém batendo na porta da morte”.

Farrier, uma democrata que votou em Biden em 2020, disse que esperava que ele pudesse fazer mais para curar as divisões do país, mas agora, como mãe solteira, ela está preocupada com o que descreveu como um incapacitante aumento do custo de vida. “Passei de um estilo de vida confortável para não poder mais pagar nada”, disse ela.

O emprego e a economia foram os problemas mais relevantes enfrentados pelo país, de acordo com 20% dos eleitores, com a inflação e o custo de vida (15%) logo atrás, já que os preços estão subindo no ritmo mais rápido em uma geração. Um em cada 10 eleitores apontou o estado da democracia americana e a divisão política como a questão mais premente, quase a mesma parcela que nomeou as políticas de armas, depois de vários ataques a tiros em massa.

Mais de 75% dos eleitores na pesquisa disseram que a economia era “extremamente importante” para eles. E, no entanto, apenas 1% classificou as condições econômicas como excelentes. Entre aqueles que normalmente estão em idade ativa - eleitores de 18 a 64 anos - apenas 6% disseram que a economia era boa ou excelente, enquanto 93% a classificaram como ruim ou apenas regular.

A Casa Branca tentou alardear sobre um forte crescimento do emprego, inclusive na sexta-feira passada, quando Biden declarou que supervisionou “a recuperação de empregos mais rápida e mais forte da história americana”. Mas a pesquisa do Times/Siena mostrou uma grande desconexão o anunciado pelo governo, a força de alguns indicadores econômicos e a realidade financeira que a maioria dos americanos sente estar enfrentando.

“Costumávamos gastar US$ 200 (R$ 1.070) por semana apenas para nos divertir, ou para comprar mantimentos extras se precisássemos, e agora não podemos fazer isso”, disse Kelly King, ex-operária em uma fábrica em Greensburg, no Estado de Indiana, que atualmente está afastada por causa de uma lesão nas costas. “Mal conseguimos comprar o que precisamos.”

Pessoas circulam pelo Grand Central Market, em Los Angeles, Califórnia. Foto: Caroline Brehman/ EFE

King, de 38 anos, disse que não sabia se Biden era necessariamente o culpado pela alta dos preços do gás e dos mantimentos, mas achava que ele deveria fazer mais para ajudar. “Sinto que ele não falou muito sobre isso”, disse.

“Ele não fez o que eu acho que ele é capaz de fazer como presidente para ajudar o povo americano. Como democrata, imaginei que ele realmente estaria do nosso lado e nos colocaria de volta no caminho certo. E eu sinto que ele não é”.

Agora, ela disse, espera que os republicanos assumam o Congresso em novembro para corrigir o curso.

Oposição a Trump

Um vislumbre de boa notícia para Biden é que a pesquisa o mostrou com uma vantagem estreita em uma revanche hipotética em 2024 com o ex-presidente Donald Trump: 44% a 41%.

O resultado é um lembrete de um dos aforismos favoritos de Biden: “Não me compare com o Todo-Poderoso, compare-me com a alternativa”. A pesquisa mostrou que as dúvidas democratas em relação a Biden pareciam se dissipar principalmente quando apresentadas a uma escolha entre ele e Trump: 92% dos democratas disseram que ficariam com Biden.

Joe Biden e Donald Trump durante debate presidencial em 2020; oposição ao ex-presidente ainda é trunfo para o democrata. Foto: Mike Segar/ REUTERS - 22/10/2020

Randain Wright, um motorista de caminhão de 41 anos de Ocean Township, Nova Jérsei, é um típico desses eleitores. Ele disse que conversava frequentemente com amigos sobre as deficiências de Biden. “Ele simplesmente não é agressivo o suficiente para cumprir sua agenda”, lamentou Wright. Em contraposição, ele disse: “Trump não tinha medo de colocar seu pessoal na linha”.

Mas, embora prefira um candidato diferente em 2024, Wright disse que ainda não consideraria votar em republicanos em 2024 se houver uma revanche entre Biden e Trump.

No geral, os eleitores parecem gostar mais de Biden do que de seu desempenho como presidente, com 39% dizendo que têm uma impressão favorável dele - seis pontos percentuais acima de sua aprovação no cargo.

Ao dizer que queriam um candidato diferente em 2024, os democratas citaram uma variedade de razões, com a maioria em uma pergunta aberta citando sua idade (33%), seguida de perto pela infelicidade com a forma como ele está fazendo o trabalho. Cerca de um em cada oito democratas apenas disse que queria alguém novo, e um em cada dez disse que não era progressista o suficiente. Frações menores expressaram dúvidas sobre sua capacidade de vencer e sua acuidade mental.

A pesquisa do Times/Siena ouviu 849 eleitores registrados em todo o país e foi realizada de 5 a 7 de julho, após a decisão da Suprema Corte de 24 de junho de derrubar Roe v. Wade, eliminando o direito constitucional ao aborto, que havia sido protegido por meio século.

Protestos contra a decisão da Suprema Corte que revogou o precedente da decisão Roe V. Wade tomaram o país. Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich/ EFE

Normalmente, os eleitores alinhados com o partido no poder - os democratas agora ocupam a Câmara, o Senado e a Casa Branca - são mais otimistas sobre a direção do país. Mas apenas 27% dos democratas disseram ver o país no caminho certo. E com a queda da decisão, houve uma notável diferença de gênero entre os democratas: apenas 20% das mulheres democratas disseram que o país estava indo na direção certa, em comparação com 39% dos homens democratas.

No geral, o aborto foi considerado a questão mais importante para 5% dos eleitores: 1% dos homens, 9% das mulheres.

Política de armas e pandemia

As políticas de armas, após ataques a tiro em massa como em Buffalo e Uvalde, e outros lugares, e a decisão da Suprema Corte de 23 de junho derrubando uma lei de Nova York que estabelecia limites estritos ao porte de armas fora de casa, foram classificadas como a principal questão em 10% dos eleitores - muito maior do que tem sido típico das pesquisas nacionais nos últimos anos. A questão foi de importância ainda maior para os eleitores negros e hispânicos, classificando-se aproximadamente no mesmo nível da inflação e do custo de vida, segundo a pesquisa.

Investigadores buscam por evidências na cena do ataque a tiros em Uvalde, no Texas. Foto: Jae C. Hong/ AP - 25/05/2022

A pandemia de coronavírus, que interrompeu completamente a vida no final do governo Trump e ao longo do primeiro ano da presidência de Biden, desapareceu amplamente da mente dos eleitores, segundo a pesquisa. Em uma pergunta aberta, menos de um por cento dos eleitores nomeou a covid-19 como o problema mais importante do país.

Quando Biden venceu em 2020, ele fez questão de tentar fazer incursões entre os eleitores brancos da classe trabalhadora que abandonaram o Partido Democrata em massa na era Trump. Mas qualquer apelo cruzado que Biden já teve parece diminuído. Seu índice de aprovação entre os eleitores brancos sem diploma universitário foi de 20%.

John Waldron, um republicano de 69 anos registrado e maquinista aposentado em Schenectady, Nova York, votou em Biden em 2020. Hoje, ele disse que se arrepende e planeja votar no republicano em 2024. “Eu pensei que ele ia fazer algo por este país, mas agora ele não está fazendo nada”, disse Waldron.

Como outros, ele expressou preocupação com a idade de Biden e seus erros verbais. Na sexta-feira, um clipe de Biden em um evento anunciando uma ordem executiva sobre o aborto se tornou viral quando ele cometeu uma gafe ao dizer “terminar a presidência” em vez de “gravidez”, por exemplo.

“Você já o viu na TV?”, disse Waldron, comparando o presidente a um zumbi. “É assim que ele se parece”.

A base de Biden, em 2020 e agora, continua sendo eleitores negros. Eles entregaram ao presidente uma taxa de aprovação de trabalho de 62% - notas mais altas do que qualquer outra raça ou etnia, faixa etária ou nível de educação. Mas mesmo entre esse eleitorado, há sérios sinais de enfraquecimento. Sobre a questão de renomear Biden em 2024, um pouco mais de eleitores democratas negros disseram que queriam um candidato diferente.

“Qualquer um poderia estar fazendo um trabalho melhor do que está fazendo agora”, disse Clifton Heard, especialista em manutenção de 44 anos em Foley, Alabama.

Independente, ele disse que votou em Biden em 2020, mas está desiludido com o estado da economia e a disparada do preço do gás, e agora está reconsiderando Trump.

“Eu compreendo que eles receberam um trabalho difícil”, disse ele sobre o governo Biden. “Ele não estava preparado para fazer o que era preciso”.