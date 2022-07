Inflação faz McDonald’s subir preço do cheeseburger no Reino Unido pela 1ª vez em 14 anos

LONDRES - A inflação no Reino Unido fez sua última vítima, o cheeseburger do McDonald’s, cujo preço subiu acima da marca simbólica de uma libra pela primeira vez em 14 anos nesta quarta-feira, 27.

“Vivemos tempos incrivelmente difíceis e, como você, nossa empresa, nossos franqueados (...) e fornecedores, sofrem com a inflação”, explicou Alistair Macrow, gerente geral do McDonald’s no Reino Unido e Irlanda, em mensagem para clientes. “Nós adiamos essas mudanças o máximo possível.”

O cheeseburger passou de 99 centavos para 1 libra e 19 centavos (cerca de R$ 7,59) na quarta-feira, um aumento de quase 20%.

Uma das lojas McDonald's em Londres, onde reajuste no preço do cheeseburger precisou ser justificado aos clientes Foto: Maja Smiejkowska/Reuters

Além disso, os restaurantes aplicarão neste verão (Hemisfério Norte) um aumento de preço entre 10 e 20 centavos a toda uma série de itens devido à inflação, detalhou a subsidiária britânica do McDonald’s.

A inflação no Reino Unido pode estar acima de 11% até o fim do ano devido à guerra na Ucrânia, aumento dos preços da energia e um mercado de trabalho em déficit.

O grupo McDonald’s já anunciou na véspera aumentos de preços nos cardápios nos Estados Unidos, seu principal mercado.

A cadeia de fast-food McDonald’s continua a atrair clientes apesar do aumento dos preços de seus produtos, embora seus lucros tenham sido atingidos pelo fechamento de seus restaurantes na Rússia e custos mais altos.

O lucro líquido caiu 46%, para US$ 1,2 bilhão./AFP