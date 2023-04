Influenciadores deveriam admitir que usam filtros? A França poderá forçá-los a isso

PARIS — Amados ou odiados, os filtros se tornaram um elemento onipresente no conteúdo contemporâneo produzido em redes sociais. Seu objetivo: mudar a aparência das pessoas em relação à realidade — com frequência tão sutilmente que a alteração parece natural.

Filtros podem ser divertidos, fáceis de usar e notavelmente convincentes, mas também deixam críticos preocupados com a possibilidade de o recurso poder dificultar para usuários de aplicativos online determinar o que é real e promover padrões de beleza irreais, particularmente entre os jovens.

Atualmente, um novo projeto de lei na França pretende forçar influenciadores a notificar seus espectadores quando aplicam filtros sobre fotos e vídeos, possivelmente alterando o cálculo em torno do uso dessas ferramentas.

“É assim que o setor vai se tornar mais ético”, afirmou em entrevista o legislador francês Arthur Delaporte, que ajudou a introduzir o projeto.

Regulação de redes sociais

A proposta de legislação — que foi aprovada pela Assembleia Nacional francesa na semana passada mas ainda requer deferimento do Senado antes que possa virar lei — é parte de uma operação regulatória mais ampla das autoridades francesas envolvendo a indústria dos influenciadores. Seu texto afirma que a lei pretende “controlar a influência comercial, combater abusos de influenciadores em redes sociais” e também proibir publicidade paga de cirurgias cosméticas e certos produtos financeiros.

A lei não se aplicaria apenas a influenciadores dentro da França, mas também imporia regras a influenciadores radicados no exterior que busquem alcançar usuários no país.

Se o projeto virar lei, se tornará a peça de legislação mais abrangente de regulação à indústria dos influenciadores, afirmou Delaporte. “O texto é pioneiro”, acrescentou ele.

Influenciadores de todo o mundo operam há muito em uma zona regulatória cinzenta, o que tem ocasionado abusos e escândalos. No ano passado, Kim Kardashian pagou multa para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos após a entidade declarar que ela divulgou uma criptomoeda sem revelar que tinha sido paga para promovê-la. Conforme os influenciadores ficam mais poderosos, governos de todo o mundo prestam mais atenção para suas práticas.

O projeto de legislação francês pretende definir, pela primeira, vez o “influenciador” como qualquer pessoa que se vale de sua notoriedade para compartilhar conteúdo digitalmente e promova diretamente ou indiretamente “mercadorias, serviços ou alguma causa” em troca de compensações financeiras ou de qualquer tipo acima de um limite determinado.

Qualquer um que se enquadre nessa definição deverá revelar de maneira “clara, legível e identificável” e “durante toda a promoção” que está sendo pago para promover mercadorias, serviços ou causas. O projeto legislativo esclarece que leis que regem a publicidade também se aplicam aos influenciadores.

A proposta irá a votação do Senado em maio. Se ambas as Câmaras conciliarem suas versões do texto, o projeto poderá virar lei.

Segundo as regras propostas, fotos e vídeos que forem “modificados por softwares de processamento de imagens” terão de ser publicados com uma tarja com a expressão “imagem editada”. Isso inclui imagens submetidas a filtros quando o filtro é usado “para tornar silhuetas longilíneas ou espessas” — fazendo o personagem parecer mais magro ou mais gordo — ou “para modificar fisionomias”. Violações a essas regras serão puníveis com 6 meses de prisão e multa de 300 mil euros (US$ 328 mil).

No ano passado, Kim Kardashian pagou multa para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos após a entidade declarar que ela divulgou uma criptomoeda sem revelar que tinha sido paga para promovê-la Foto: FRANCK FIFE / AFP

‘Internet não é o Velho-Oeste’

O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse em entrevista a meios de imprensa locais que os influenciadores deveriam estar sujeitos às mesmas regras que empresas de comunicação tradicionais. A internet, afirmou ele, “não é o Velho-Oeste”.

Autoridades afirmam que a lei também beneficiará os influenciadores, esclarecendo seus direitos e obrigações sob a legislação francesa.

A influenciadora francesa Gaelle Prudencio, que promove positividade corporal e é dona de uma marca de roupas plus-size, disse em entrevista que é favorável à aprovação do projeto de lei porque ele reconhece que a atividade de influenciador é verdadeiramente um trabalho e protege diretamente os consumidores.

Prudencio disse acreditar que a profusão de imagens pesadamente editadas nas redes sociais pode prejudicar jovens que ainda não formaram suas próprias identidades. Adolescentes, em especial, “podem perder a noção completamente da realidade e no dia seguinte marcar consulta com um cirurgião que realiza esta ou aquela cirurgia (cosmética)”, afirmou ela.

Prudencio afirmou, porém, que a sociedade deveria “refletir realmente sobre por que nós usamos filtros”, em vez de apenas restringir seu uso. “Nós não encorajamos os jovens de hoje a ser únicos e ter particularidades”, afirmou ela, argumentando que um debate mais completo é necessário para discutir o papel que os meios de comunicação populares surtem sobre a imagem corporal e como isso influencia a saúde mental.

Alguns especialistas também sugeriram que avisos e rótulos para imagens editadas podem não ajudar, necessariamente, os espectadores e que isso poderia na verdade piorar as coisas atraindo mais atenção para a imagem.

Redes sociais viraram meio de trabalho de novas profissões, como os influenciadores digitais Foto: ANTONIO BRONIC / REUTERS

Profissão em debate

Não está claro em que medida os influenciadores na França apoiam o projeto de lei. Um sindicato que representa influenciadores trabalhou com os legisladores sobre a proposta e disse apoiá-la — mas também organizou uma carta-aberta assinada ostensivamente por 150 influenciadores que pediu aos parlamentares para não colocá-los no mesmo saco que uma “minoria” de influenciadores com “práticas profissionais duvidosas”.

“Nós certamente não somos perfeitos. Nós cometemos erros. Mas nossa prioridade é e sempre será a proteção dos consumidores, das nossas comunidades”, afirmou a carta. “Considerar-nos uma ameaça é desacreditar e desprezar parte da juventude francesa.”

A carta ocasionou controvérsia conforme críticos acusaram os signatários de não ter entendido a legislação. Alguns influenciadores retiraram suas assinaturas publicamente ou afirmaram que nunca assinaram a carta. O sindicato afirmou posteriormente lamentar em razão do texto ter sido “percebido erroneamente”.

Delaporte, um dos parlamentares franceses que endossaram o projeto, afirmou que seu objetivo não é julgar nem demonizar os influenciadores. “Não queremos apontar culpados”, afirmou ele. “Nós estamos fazendo uma lei para tornar o setor mais responsável. É saudável afirmar, ‘Nós temos um ordenamento, nós temos regras, se vocês não as respeitarem (…) vocês terão de mudar suas práticas’.”

A França não é o primeiro país a buscar regulamentar a maneira com que os influenciadores usam filtros. Em 2021, legisladores da Noruega aprovaram uma lei que obriga influenciadores e anunciantes a identificar suas fotos editadas com um símbolo sobre qualquer parte do corpo, incluindo proporções e tons de pele, que for alterada digitalmente.

Mas Delaporte afirmou que a proposta de legislação francesa é distinta porque busca regular toda a “cadeia de influência”, dos influenciadores aos seus agentes, e toca em temas econômicos, trabalhistas e de saúde pública. O legislador disse esperar que outros países sigam o exemplo da França. O poder da influência e as pessoas que o exercem, afirmou Delaporte, são “um tema que atravessa fronteiras”. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL