Inglaterra: arqueólogos descobrem que túmulo de 2 mil anos é de jovem guerreira

Cientistas dizem ter resolvido o mistério de um túmulo de 2 mil anos que intriga os arqueólogos há mais de duas décadas. Os arqueólogos acreditam que uma sepultura da Idade do Ferro, descoberta acidentalmente por um fazendeiro em uma ilha da Inglaterra, pertence a uma jovem líder guerreira. O túmulo era um mistério por conter um objeto atribuído a homens e outros associado a mulheres.

A sepultura em questão era a câmara funerária mais ricamente mobiliada encontrada na região e continha vários objetos de metal. Particularmente intrigante foi o fato de o túmulo, localizado nas Ilhas Scilly, conter tanto uma espada, que normalmente indicaria um enterro masculino durante a Idade do Ferro, quanto um espelho de bronze, associado a enterros femininos.

Os dois nunca foram encontrados juntos em uma sepultura antes, e “essa combinação dos dois é o que chamou a atenção de todos na arqueologia quando foi descoberto pela primeira vez”, disse Sarah Stark, bióloga da Historic England e uma das autoras do estudo.

A espada e o espelho da Idade do Ferro encontrados em uma sepultura datada em 2 mil anos nas Ilhas Scilly, na Inglaterra. Foto: Historic England Archive

Os próprios restos mortais ofereciam poucas pistas - principalmente porque tudo o que restava do corpo era uma mancha escura onde havia sido colocado e apenas 150 gramas de fragmentos de ossos e dentes. Os cientistas conseguiram estabelecer que o indivíduo no túmulo tinha entre 20 e 25 anos quando morreu - mas com tão pouco do esqueleto restante, não foi possível identificar o sexo do falecido ou extrair qualquer DNA dos fragmentos.

Agora, depois de analisar proteínas nos fragmentos de esmalte dentário encontrados no túmulo, uma equipe internacional de cientistas - que incluiu cientistas da Universidade da Califórnia e Harvard - diz ter determinado que o corpo pertencia a uma mulher - e, com base em as informações arqueológicas disponíveis, eles acreditam que ela era uma líder guerreira.

Suas descobertas, que eles dizem fornecer uma nova visão sobre as possíveis estruturas sociais da Idade do Ferro no Reino Unido, foram publicadas no Journal of Archaeological Science: Reports na quinta-feira, 27. “O esmalte dentário é a substância mais dura e durável do corpo humano”, explicou Glendon Parker, professor de toxicologia ambiental da Universidade da Califórnia, em um comunicado compartilhado pela Historic England.

Ele acrescentou que o esmalte dos dentes também contém proteínas que podem determinar o sexo e podem sobreviver por mais tempo do que o DNA. “Isso nos permitiu calcular uma probabilidade de 96% de que o indivíduo fosse do sexo feminino. Dado o estado degradado dos ossos, é notável obter um resultado tão forte”, disse ele.

A próxima pergunta foi por que a jovem recebeu um enterro tão rico. Com base nas descobertas de outros cemitérios na região e no que se sabe sobre a sociedade da Idade do Ferro, a equipe acredita que os objetos colocados na sepultura “tinham significado para ela e serviam a qualquer papel que ela tivesse”, de acordo com Stark.

O Reino Unido da Idade do Ferro “era um lugar bastante difícil”, disse ela, onde a violência, a guerra e os ataques eram endêmicos.

Túmulo era um mistério por conter um objeto atribuído a homens e outros associado a mulheres. Foto: Isles of Scilly Museum Association

Outras sepulturas da região sugerem que as mulheres participaram da violência ou da guerra, “mas nem todas são enterradas com esses bens funerários. E isso é o que realmente diferencia esse enterro é que essa pessoa era uma pessoa importante - para ter um enterro tão rico - mas também alguém que provavelmente estava comandando e liderando esse tipo de guerra”, disse a pesquisadora.

As técnicas usadas pela equipe podem lançar luz sobre outras sepulturas semelhantes, onde apenas restos parciais foram encontrados. “Podemos realmente usá-lo em alguns desses enterros e começar a descobrir outras histórias. E o que nos interessa particularmente é que possamos começar a descobrir mais dessas guerreiras escondidas que antes não sabíamos”, disse Stark./WP