Um canhão de bronze foi encontrado nos destroços de um navio de guerra que foi destruído por uma explosão de pólvora e afundou em 1665, em Londres, na Inglaterra. A descoberta foi feita por Steve Ellis, um dos mergulhadores licenciados da Historic England, que tem mergulhado nos últimos 14 anos no local do naufrágio no estuário do Tâmisa, ou seja, onde o rio encontra as águas do Mar do Norte, perto de uma movimentada rota de navegação. As informações são do The Independent.

Segundo o jornal britânico, o navio London, do século XVII, fazia parte de um comboio enviado em 1660 para resgatar Carlos II da Holanda e restaurá-lo ao trono. Seu naufrágio protegido, de duas partes, fica perto do Píer Southend, no condado de Essex, e o canhão foi descoberto enterrado com lodo e argila no fundo do mar. "Foi muito emocionante ver o canhão emergir do fundo do mar depois de muitos anos de mergulho no local", disse Ellis, que afirmou que a descoberta lança nova luz sobre suas teorias sobre como o navio pode ter explodido e como ele foi parar em duas partes no fundo do mar.

Canhão de bronze que foi descoberto no naufrágio do navio de guerra London, que afundou em 1665. Foto: Steven Ellis/PA Wire

O London foi construído no estaleiro Chatham Historic, em Kent, no sudeste da Inglaterra, entre 1654 e 1656, durante um período de grande agitação política após a Guerra Civil Inglesa (1642-1648) e a Primeira Guerra Anglo-Holandesa (1652-1654). Acredita-se que o canhão recém-descoberto seja um semi-canhão de tamanho médio da Commonwealth, de 2,4 metros por 15 centímetros, fundido por George Browne por volta de 1656 a 1657, aponta o The Independent.

De acordo com a reportagem, o canhão faz parte de um conjunto feito para o London, colocado no convés de armas inferior do navio. Esse tipo de canhão é menor que um canhão comum de 19 kg. Na época do seu naufrágio, o London era um dos quatro navios da marinha inglesa a ter um conjunto completo de 76 canhões de bronze.

Reconstrução em CGI do naufrágio do navio London, que explodiu e afundou em 1665. Foto: Touch Productions/PA Wire

Cada carruagem de armas teria sido única porque as armas do London não eram padronizadas e eram originárias de diferentes países e diferentes períodos da história naval. Canhões grandes eram escassos e caros de fabricar, exigindo quantidades significativas de bronze ou ferro e fundição individual - por isso, canhões capturados de navios inimigos e de outros naufrágios ou navios desativados eram frequentemente usados para ajudar a equipar novos navios de guerra, como o London. Com base em documentos históricos e registros modernos, estima-se que cerca de 41 dos 76 canhões que afundaram com o navio de guerra foram recuperados.

Investigação

Duncan Wilson, presidente-executivo da Historic England, disse que a descoberta ajudará a entender melhor os tipos de canhões a bordo do London quando ele explodiu em 1665. “Eles não eram todos iguais, pois alguns foram capturados de navios inimigos, então há uma história complexa para desvendar aqui”, explicou. “Nossos mergulhadores licenciados desempenham um papel importante na investigação e monitoramento de nossos naufrágios protegidos no mar, garantindo que eles estejam lá para as gerações futuras aprenderem e aproveitarem”, acrescentou.

Steve Ellis, mergulhador licenciado da Historic England, encontrou mergulhou nos últimos 14 anos no local do naufrágio do London no estuário do Tâmisa. Foto: Steven Ellis/PA Wire

O The Independent aponta que a Historic England concede licenças para Sítios de Naufrágios Protegidos em nome do Secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte. A visibilidade no estuário do Tâmisa costuma ser extremamente ruim - às vezes, de menos de meio metro - então as condições tinham que ser perfeitas para que o canhão ficasse exposto de repente em meio à argila.

O jornal britânico destaca que o trabalho no local é particularmente desafiador devido ao ambiente altamente sujeito a marés e à localização do naufrágio próximo a uma movimentada rota de navegação, por onde passam regularmente grandes navios de carga. “Por mais de uma década, suspeitamos que alguns dos canhões a bordo do London ainda estavam no fundo do mar e agora Steve e sua equipe provaram isso”, disse Mark Beattie-Edwards, presidente-executivo da Sociedade de Arqueologia Náutica.

Beattie-Edwards diz que a descoberta demonstra o quão culturalmente rico é o naufrágio e, com o local sendo ativamente corroído, o potencial para novas descobertas semelhantes permanece sempre presente. O canhão agora está sendo incluído no programa de marcação forense da Historic England, que usa a mais recente tecnologia de marcação de proteção subaquática para deter ladrões.

Mark Harrison, chefe de crimes patrimoniais da Historic England, disse que a marcação protetora deste canhão atuará como um claro impedimento para aqueles que buscam remover ilegalmente material histórico de Sítios de Naufrágios Protegidos. “As novas marcações darão à polícia a capacidade de vincular o infrator à cena do crime e implementar procedimentos criminais”, afirmou.